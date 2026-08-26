汎銓矽光子光損偵測設備11月亮相 五大客戶排隊搶購

汎銓跨足矽光子光損偵測設備及CPO（共同封裝光學）量產檢測設備獲重大突破。經營團隊今（26）日舉行法說會時，釋放首部自製光損偵測設備已預定下月送交人工智慧（AI）客戶專區客戶驗證，並於9月SEMICON TAIWAN以實測影片先行亮相；11月5日正式對外發表，寫下台廠迎合AI大廠制定CPO檢測規格的歷史新頁。

汎銓經營團隊並揭露，目前已五類客戶排隊購買，包括1家超大型晶圓廠、2家AI晶片設計公司、2家光模組廠。另有五家國際大廠已洽談CPO量產設備合作，一家洽談IP授權，預料在年底力拚出貨二台光損偵測設備後，明年首季將繳出創歷史新高的營收和獲利佳績。

此外受惠先進製程分析量增加及海外布局發酵，汎銓核心本業材料分析8月持續締造亮麗成績，本月26日結算業績即已超越7月，續創新高可期。

汎銓經營團隊今日表示，由於提前布局矽光子檢測分析，建立以「光損偵測、漏光定位及光路除錯」為核心的MSS-HG平台，鎖定PIC晶圓廠、光子晶片設計業者、CPO封裝廠及光通訊模組與系統廠等四大客群，進一步切入CPO量產前最關鍵的檢測環節。

汎銓表示，MSS-HG可針對矽光子元件進行光衰、波導及漏光檢測，並進一步定位矽光路異常、斷路及漏光位置，搭配12吋矽光子光測平台、自動對光掃描耦合、高功率光源及元件特性量測，將傳統「只知道損失多少光」的量測方式，提升至「知道光損發生在哪裡」的失效定位與Debug能力。公司目前已自組設備並服務多家矽光子研發客戶，並規劃將既有技術商品化，擴大設備銷售。

從產業鏈來看，汎銓的主要潛在導入客戶將集中在台積電COUPE生態系，以及NVIDIA、AMD、Broadcom等CPO方案相關供應鏈。隨CPO進入量產，PIC晶圓製造、光引擎、CPO封裝、光模組及系統廠均需要更完整的光路驗證與良率分析。

法人分析，台積電COUPE光引擎平台與NVIDIA、Broadcom的CPO需求，是汎銓矽光子檢測商機的重要市場背景；日月光及矽品亦積極發展CPO封裝，顯示未來檢測需求將由晶片研發逐步延伸至封裝、模組及量產測試。市調機構也指出，台灣已形成涵蓋晶圓製造、先進封裝、測試及光通訊模組的完整矽光子生態系。

汎銓目前在CPO布局，已明確提出「服務＋設備＋授權」三軌策略。公司目前以矽光子O-O光損分析服務建立客戶基礎，再將技術複製至MSS-HG設備銷售，並進一步透過專利授權及技術輸出擴大市場。汎銓已取得台灣、日本及美國光損偵測裝置相關專利，形成跨區域技術護城河。