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鴻海斥資5,525萬美元取得加州廠房土地 外界推測擴增AI研發、產能
鴻海（2317）26日傍晚公告，斥資5,525萬美元（約新台幣17.62億元）取得位於加州的土地與廠房，外界推測，此舉是擴增鴻海在美國的人工智慧（AI）研發與產能布局。
鴻海是代子公司Q-Edge Corporation公告取得土地及廠房，廠房與土地是位在2975 and 3001 Stender Way, Santa Clara, CA 95054。交易數量約11萬平方英尺，交易金額5,525萬美元。取得或處分之具體目的或用途是營運需求。
鴻海上周才公告，增資美國子公司Q-Edge Corporation 1.88億美元（約新台幣60億元），外界推測此舉將擴增美國AI產品相關產能，持續擴大美國AI工廠的規模與量能。
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