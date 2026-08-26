鴻海斥資5,525萬美元取得加州廠房土地 外界推測擴增AI研發、產能

封測大廠力成科技今天舉行先進封裝成果及未來發展趨勢發表會，由力成科技資深副總林基正說明技術路線。董事長蔡篤恭致詞時表示，長期以來外界很好奇力成在面板級封裝的進度，但是有很多傳言是錯的，因此今天請媒體來實際看一下力成在做些什麼，蔡篤恭還親自帶媒體參加花了500億元蓋的面板級封裝生產線。

2026-08-26 16:20