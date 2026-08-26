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訊芯擬砸不超過20.7億元 越南建置先進封裝產線

中央社／ 台北26日電

鴻海集團轉投資系統模組封裝廠訊芯-KY今天公告，越南子公司規劃建置凸塊（Bumping）和重佈線層（RDL）製程產線及相關配套設施，投入金額不超過6500萬美元（約新台幣20.7億元），主要配合未來營運發展需求。

訊芯-KY先前指出，越南新廠效益預計今年底逐步發酵，2027年量產效益可期，因應客戶需求，到2027年持續擴大投資，資本支出合計規模新台幣40至50億元，主要布局矽光子共同封裝光學（CPO）自動化生產線與先進封裝。

訊芯 越南 矽光子 鴻海

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