遠傳深化5G、AI城市對話 攜手打造中台灣智慧治理新應用

遠傳電信（4904）26日參與台中市政府數位發展局主辦的「2026智慧台中論壇」，遠傳資訊長胡德民受邀擔任專題演講嘉賓，以「從5G SA到Physical AI：遠傳大人物科技 打造中台灣智慧城市神經網路」為主題，分享遠傳如何結合5G SA（Standalone；獨立組網）、AI與雲端技術，並串聯機器人、無人載具、能源管理、智慧樞紐、自動化設備，以及醫療照護等終端應用，擘劃未來城市願景。現場同時展示遠傳智慧樞紐方案，呈現城市治理、環境感測、智慧導覽等創新應用成果。

資訊長胡德民在演講中分享，每座城市的交通運輸、醫療照護、觀光服務，甚至機器人應用，皆對網路效能有不同需求，而5G SA可實踐超低延遲、網路切片等技術，確保可提供符合需求、穩定且具保障的連線品質。進而以「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術打造城市級數據平台（Data Platform），整合城市AI分析能力，協助政府洞察與決策，加速城市治理、智慧觀光、智慧交通等應用發展。

遠傳指出，長期深耕智慧城市發展，攜手台中市政府推出多項創新應用，包括充電樁、智慧站牌、智慧路燈、觀光人流大數據、生生用平板、園區環境監測及5G救護車。其中，全市換裝13萬盞智慧路燈，每年可節電近8,000萬度、減碳約3.9萬公噸，更將維修時間縮短至24小時內，預估10年可節省電費達約11億元。

此外，遠傳也為台中市路邊停車格免費布建5,000顆地磁偵測設備，民眾可透過APP即時查詢車位並導航前往。此外，在台中火車站旅遊服務中心建置生成式AI旅遊諮詢服務系統，協助旅客快速查詢景點、特色餐飲與節慶活動等資訊，提升智慧觀光體驗。

響應台中智慧城市發展，遠傳也在論壇中展出智慧樞紐解決方案，以智慧杆結合智慧照明、AI影像辨識、環境監控、多媒體看板、充電服務、智慧人流分析以及5G/IoT通訊技術，為街區要道、多元公共場域提供全方位智慧城市服務，協助提升城市治理與永續韌性。

遠傳智慧樞紐於2025年11月導入台北松山文創園區，並提供旅客AR拍照打卡、語音導覽、優惠資訊等優化體驗，截至2026年7月底止，已觸及逾150萬人次；今年台北智慧城市展期間，更吸引美國、日本、德國與新南向等國家逾13組參訪團前往展區交流互動，帶動海外布局商機。

遠傳強調，台中擁有地理位置與產業聚落的優勢，遠傳將持續以「城市AI中樞」概念，攜手市府團隊打造5大AI應用場景：智慧交通、韌性防災、淨零城市、智慧園區與智慧樞紐等，加速數位轉型與永續發展，打造兼具治理效率與宜居生活品質的新世代智慧城市。