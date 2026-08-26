汎銓8月營收估創高 矽光子設備力拚年底出貨2至3台

汎銓（6830）董事長柳紀綸26日表示，8月截至26日營收已超過7月全月，主要動能來自矽光子、AI及海外業務。公司自主研發的矽光子量測設備MSS HG預計9月開放客戶試用，力拚年底前出貨2至3台。

汎銓AI客戶專區第三期已於7月底完成無塵室建置，客戶設備也已進駐，8月開始貢獻業績；第四期正在洽談，順利的話預計11月進駐，第五期也已展開規畫。柳紀綸指出，公司原先預留供未來十年發展的空間，照目前需求速度來看，可能兩年內就會用完。

Tier 1 AI客戶目前已將研發設備及各國研發人員放進汎銓專區，一面研發、一面將分析案件交由汎銓處理，讓公司能提早掌握後續技術方向。汎銓的矽光子光損偵測技術也已取得台灣、美國、日本及韓國專利，廠內設有3台自主研發量測設備。

MSS HG已有5家客戶預約試用，包括1家晶圓廠、2家PIC設計公司及2家光模組廠。其中，與汎銓長期合作的Tier 1 AI客戶需求可能達2台以上；若首台驗證順利，後續有機會導入其分布於不同國家的實驗室。

汎銓也正與4至5家國際設備大廠洽談合作，其中一家已於8月13日完成合作開發合約用印，預計11月共同發布消息並展示實機；另有兩家採個案合作，也有一家進入專利授權細節討論。柳紀綸表示，汎銓已成為這些國際設備大廠切入Tier 1 AI客戶的合作平台。

柳紀綸預期，9月至12月營運都會有不錯表現，目前展望也尚未納入設備營收。年底出貨的設備須經約3個月驗收，相關營收預計於明年第1季認列，可望改善過去首季較淡的季節性，公司對明年營運持樂觀看法。