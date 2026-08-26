看準AI應用 台灣大「全光速」高速寬頻占比拉升至近六成

看準AI應用、雲端服務與影音創作讓家庭網路從下載導向轉向上傳下載並重，台灣大哥大（3045）整合台灣大寬頻推出「好速成双 全光速」1Gbps對稱寬頻，單月申辦量月增56%；「好速成双」300Mbps以上高速寬頻申辦占比近6成，較5月成長8%，高速寬頻需求明顯增溫，成為現代家庭「生活基礎配備」。

台灣大表示，目前供裝範圍已擴大至全台94%、涵蓋17個都會區，指定專案每日57元起即可同時使用5G與1Gbps對稱光纖，申辦指定專案再享總價值最高逾7,000元的影音、資安及遊戲服務，並有機會抽萬元iPad Air及OP影音劇院組合等好禮。將持續擴大「5G＋光纖」整合，把一致的連線品質提供給台灣大行動與寬頻用戶。

針對既有台灣大門號用戶，台灣大提供「好速加掛」方案，每日不到34元享1Gbps光纖專案，再加贈5G行動上網900GB傳輸量。獨家好禮包含市值2,334元「影音雙享組」6個月免費、搭配購買指定Mac系列商品享82折起優惠，或選擇「自由選」將近萬元家電0元帶回家。持「Open Possible聯名卡」於myfone門市購機享2%現金回饋，電信費最高3.5%現金回饋。

台灣大於Opensignal最新行動網路體驗報告中共獲6項冠軍，其中整體「網路可靠性」體驗與整體服務「品質一致性」皆獨得全台第一。

非台灣大行動用戶亦可申辦台灣大寬頻「全光速」1Gbps對稱寬頻，另有3G／1G、500M及300M不降速等彈性方案，每月最低799元起。即日起申辦最高回饋2,400元mo幣，指定方案再贈2台Mesh Wi-Fi 6設備及2年「網路守護家」資安服務；另享HBO Max與MyVideo最高2年優惠，影音價值合計超過萬元，一次滿足多人連網、資安防護與家庭娛樂需求。

台灣大哥大表示，網路服務的價值正從單純追求速率，走向使用者在任何時間、任何地點都能取得穩定、一致的連線體驗。台灣大整合1Gbps對稱光纖與5G服務，讓用戶從居家影音、雲端工作、多裝置連線到外使用行動網路，都能享有穩定的連網品質。