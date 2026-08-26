快訊

輝達財報恐成火燒連環船 分析師示警C波大跌：台股將跌到31117

見證者無人機大升級！時速480公里甩開攔截 關鍵零件來自這國家

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣無人機打入美國全球供應鏈 蕭美琴拆解各面向

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
副總統蕭美琴受訪談無人載具產業發展。圖／總統府提供
副總統蕭美琴受訪談無人載具產業發展。圖／總統府提供

無人機條例27日將於立法院會表決闖關。對此，副總統蕭美琴接受媒體專訪，談無人載具發展議題。對於台灣無人機打入美國全球供應鏈，在技術、法規及信任壁壘面臨哪些挑戰？她回應，技術缺口可透過多元面向補足，國內已有統籌型計畫，可支持法人進行技轉、開發及引進國際技術。

蕭美琴指出，台灣的晶片產業之所以強大，其中一個原因是具有非常完整的生態系。而生態系中不只有像台積電（2330）這樣的大公司，還有上下游數百家業者共同參與整個晶片供應鏈。

她說，生態系的建置非常重要，政府也運用國家力量支持，不論是嘉義的「亞洲無人機 AI 創新應用研發中心」，或是由漢翔公司（2634）帶頭成立的「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，期盼國內廠商能以「國家隊」、「台灣隊」的方式參與各種國際展會，讓剛起步的無人機產業不必單打獨鬥。

蕭美琴表示，無人機需要許多不同層次的技術，包括馬達、動力、電池、酬載及鏡頭等，因此生態系的建置對產業發展非常重要。目前由行政院鄭副院長主持跨部會統籌型計畫，盤點各項進度，已有初步進展。

法規面向，蕭美琴舉例，烏克蘭無人機技術發展及迭代非常快，因為每天都在實戰中測試。但台灣不可能如此，更需要避免進入烏克蘭的情境，不希望用戰場與血淚來驗證無人機能力。所以台灣一方面要從國外引進技術，另一方面也需要最基礎的測試環境。

她指出，目前行政院已積極盤點出18個大、中、小型不同型態的無人機測試空域。而這也是台灣的一項侷限。台灣面積小、空域擁擠，無人機測試須考量居民安全、飛安等面向，因此管理較為嚴謹。尤其遠距飛行測試，受限於空域不足，只能讓無人機繞圈飛行，測試飛行時間及距離。

蕭美琴表示，面對這些侷限，也可透過國際合作，例如將無人機帶到理念相近的國家，利用較大空域，甚至在GPS干擾、電磁波環境較複雜的情境下測試，再持續改進。研發本來就是不斷測試、改良，因此需要更好的測試環境。

法規面也面臨一些困境。她說，例如NCC主管射頻、頻譜，新機型或通訊技術都須經NCC同意使用，目前NCC停擺，也對產業造成一定程度壓力。

她盼朝野正視台灣在軍事安全及產業發展上的需求，讓相關配套及方案盡快到位。若受地理環境限制無法克服，可透過國際合作；國內也已盤點部分空域，讓有測試需求的業者有更多選項，並縮短申請時間及降低測試門檻，讓產業有更進一步發展的機會。

蕭美琴 無人機 美國 台灣

延伸閱讀

副總統專訪／蕭美琴：無人機發展涉法規限制 NCC停擺造成產業壓力

副總統專訪／蕭美琴：6年442億元計畫 4面向打造無人機產業生態系

副總統專訪／蕭美琴：無人機導入AI 台灣非紅供應鏈拚全球競爭力

副總統專訪／蕭美琴看好台灣無人機產業 國際合作可彎道超車

相關新聞

無人機條例今朝野協商 顧立雄：會努力與各黨團溝通

立法院長韓國瑜今日針對朝野版無人載具條例召集協商，國防部長顧立雄於協商前受訪表示，國防部會努力跟朝野黨團溝通，期待能夠有具體協商結論。

台灣無人機打入美國全球供應鏈 蕭美琴拆解各面向

無人機條例27日將於立法院會表決闖關。對此，副總統蕭美琴接受媒體專訪，談無人載具發展議題。對於台灣無人機打入美國全球供應鏈，在技術、法規及信任壁壘面臨哪些挑戰？她回應，技術缺口可透過多元面向補足，國內已有統籌型計畫，可支持法人進行技轉、開發及引進國際技術。

AI大腦結合無人機運算 蕭美琴：台灣為此項國際期待的關鍵角色

無人機條例27日將於立法院會表決闖關。對此，副總統蕭美琴接受媒體專訪，談無人載具發展相關議題。她特別提到，將AI的「大腦」放在無人機上進行運算，也是國際非常期待的下一階段發展，台灣可以在此領域扮演關鍵角色。

綠委籲盤點「無人載具創新實驗條例」 經濟部承諾研議

經濟部次長何晉滄26日承諾將研議將創新實證機制納入「無人載具科技創新實驗條例」，並研議做出補充修正，以助傳統產業轉型進入無人載具產業。

立法院今協商無人機條例 傅崐萁：盡速處理、充實台灣國防力量

立法院長韓國瑜今針對朝野版無人機條例召集黨團協商，國民黨立院黨團總召傅崐萁受訪時表示，雖然各黨團看法不同，但希望能盡快依照立法院相關程序處理，充實台灣國防力量，提升保衛台灣能力。

無人機條例今朝野協商 賴總統籲支持政院版：應為國家安全努力

賴清德總統兼民進黨主席26日於民進黨中常會表示，關於行政院提出的《國防自主無人載具採購特別條例》草案，立法院在26日下午將再次進行朝野協商，預計在本周五院會進行表決。他呼籲立法院朝野黨團，支持行政院提出的《國防自主無人載具採購特別條例》。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。