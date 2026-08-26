AI帶旺光通訊需求 聯亞獲美客戶長約、擬投22.7億擴充產能

聯亞光電今天公告，美國客戶為確保後續數據中心用CW雷射產品足量供應，與聯亞簽訂為期4年的長期採購合約，將挹注公司中長期營運成長動能；同時，聯亞董事會也通過購置機器設備投資案，預計投資總金額不超過新台幣22.7億元，以提升產能。

人工智慧（AI）帶旺光通訊需求，根據聯亞公告，董事會決議通過與客戶簽訂長期供貨合約，該美國客戶為確保後續數據中心用CW雷射產品足量供應，與公司簽訂為期民國116年至119年的長期採購合約。

聯亞表示，持續雙方長期合作架構，挹注公司中長期營運成長動能，並協助美國客戶落實於AI、高效能運算與資料中心應用服務等領域的成長需求。

聯亞也公告，向德國設備大廠愛思強（AIXTRONSE）取得一批機器設備，交易總金額折合約9.9億元；董事會亦通過購置機器設備投資案，因應客戶訂單需求，維持公司未來營運持續成長的動能，投資總金額不超過22.7億元，將依各項設備採購合約約定的期程分期執行。

在產能擴充之際，聯亞同步強化上游原料供應。聯亞公告，為確保關鍵原料磷化銦基板的穩定供應，公司擬與美國供應商簽訂採購合約，契約期間預計為116年；公司也擬與日本供應商及其台灣子公司簽訂為期4年的長期採購合約，預計115年至118年。

聯亞財務長楊吉裕日前於法說會上表示，「現在的產能非常非常緊」，之前的代工廠產能遠遠不足公司需求，已持續增加代工廠的數量，目前主要產能仍為CW雷射相關產品。他指出，過去3季度累計已公告資本支出近60億元，預計2027年產能會是2026年的2.5倍，希望2028年維持相近的產能擴充速度。