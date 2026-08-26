蘋果首款2奈米晶片官網高調現身 業界看好台積電操刀成效

蘋果在美國時間25日台北26日發布新聞稿宣布推出M6和M5 Ultra，效能與人工智慧運算能力大幅提升，強調M6是蘋果首款2奈米晶片，配備更大更強大的12核心CPU、12核心GPU和雙16核神經網路引擎，業界則看好台積電（2330）操刀助陣下催生蘋果2奈米晶片成效。

台積一貫不評論單一客戶訊息與產品，不過廣為業界熟知蘋果、台積電為重要夥伴已達數十年，特別是M系列晶片計畫台積在初期就參與。

蘋果公司發布新聞稿提到，今天發布了搭載於全新 Mac mini 中的 M6 處理器和搭載於全新 Mac Studio 中的 M5 Ultra 處理器，在性能和人工智慧方面實現了顯著飛躍。M6 是蘋果首款採用 2 奈米製程的先進晶片，全面提升了每個運算模組的性能，實現了全方位性能的飛躍。該晶片配備了更大的 12 核心 CPU 複合體（包含全球最快的 CPU 核心）、更大的 12 核心 GPU（配備神經加速器）、雙 16 核神經網路引擎，以及高達 170GB/s 的統一記憶體頻寬。

M5 Ultra 是專業和人工智慧工作負載的終極強勁處理器，它採用新一代 UltraFusion 技術，首次在 M 系列系統級晶片 (SoC) 中實現了四晶片架構。該晶片包含高達 36 核心的 CPU 和高達 80 核心的 GPU，以及高達 1.2TB/s 的統一記憶體頻寬，比 M3 Ultra 提升了 50%。憑藉其先進的技術，這些 SoC 提供卓越的運算能力和業界領先的能源效率，使用戶能夠在桌上型電腦上完成更多工作。

蘋果公司矽工程集團副總裁 Sri Santhanam 表示，隆重推出蘋果晶片在性能和人工智慧運算方面實現的另一個巨大飛躍：性能極其先進的 M6 晶片和迄今為止最強大的 M 系列晶片 M5 Ultra，M6 採用先進的 2 奈米製程製造，整合了全新的 CPU 複合體、兩個額外的 CPU 和 GPU 核心、雙 16 核神經網路引擎以及更高的統一記憶體頻寬，能夠以驚人的能效輕鬆應對各種工作負載。而 M5 Ultra 則配備了強大的 GPU（現在已搭載神經網路加速器）和更高的桌面能力，進一步突破的大型電腦效能感，現在已搭載神經網路）和更高的能力，進一步突破桌上型電腦性能。

蘋果同步宣布新款 Mac mini 搭載 M6 和 M5 Pro 處理器，依據介紹，Mac mini 採用全新的 2 奈米 M6 處理器，為 Adobe Photoshop 等應用程式的創意工作流程提供極為快速且反應迅速的體驗。

蘋果官網已開放預訂新款 Mac mini（搭載 M6 處理器）和 Mac Pro（搭載 M5 處理器）。這些產品將於9月22日起陸續送達顧客手中，並在 Apple Store 零售店和 Apple 授權經銷商發售。搭載 M6 處理器的 Mac mini 起價為 899 美元（美國），教育優惠價為 799 美元（美國）。搭載 M5 Pro 處理器的 Mac mini 起價為1,699 美元（美國），教育優惠價為 1,599 美元（美國）。