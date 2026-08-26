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盼互利雙贏！大訊投資州巧 取得最大股權

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

為擴展AI伺服器關鍵零組件技術研發量能與產能，專業機殼與高階散熱解決方案供應商大訊科技 (Ablecom Technology Inc.)宣布，參與州巧（3543）現金增資私募案，並取得州巧最大股權，雙方未來將在AI機櫃及水冷散熱相關產品領域攜手合作，大訊將獲得州巧現有的產能支援，加速搶攻全球資料中心的高密度運算需求。

大訊科技董事長梁見發表示，「為滿足既有大客戶需求，同時還要拓展新客戶，大訊對機櫃產能需求若渴，入股州巧大訊將可獲得州巧現有的產能支援，雙方未來將加強伺服器機櫃的產能及技術合作，達到優勢加乘的目標，建立更具規模與競爭力的聯合艦隊」。

州巧具備卓越的金屬加工、沖壓及模具技術能力，產品橫跨光電、資通訊、居家、醫療輔具，近年來積極切入AI伺服器領域，已取得初步的成果，伺服器機櫃產能也開始量產出貨，雙方合作將可帶來更大的成長契機。

大訊近年來積極擴產，仍不敷大客戶及新客戶的需求，入股州巧之後，不僅可取得AI伺服器機櫃產能即戰力，同時州巧也可藉由大訊深厚的產業布局，打入一線伺服器系統大廠供應鏈，開啟互利雙贏的新局。

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