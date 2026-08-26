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日月光攜手北流培育音樂新聲 金賞 Marswalk 9月赴韓演出

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
日月光文教基金會吳田玉董事長。日月光文教基金會／提供
日月光文教基金會吳田玉董事長。日月光文教基金會／提供

日月光文教基金會攜手台北流行音樂中心培育台灣原創音樂人才。今年《台北音樂不斷電》吸引322組音樂人及樂團參賽，最終由雙人創作組合Marswalk奪下金賞，並將於9月赴韓國首爾參加Zandari Festa音樂節，首度站上海外舞台。

《台北音樂不斷電》由台北市政府文化局與北流共同主辦，今年邁入第12年。參賽團隊經初審、街頭複賽及決賽層層選拔，最終由Marswalk獲得金賞，共振效應與蕨鳴子fernoiz並列銀賞，Bella Cry獲得優勝。

四組得主將於8月底登上「2026 TRENDY TAIPEI潮台北」系列活動的JAM JAM ASIA亞洲音樂節，其中Marswalk除於9月4日至6日赴韓演出，也將參與「2026搖滾台中」；蕨鳴子fernoiz與Bella Cry則將分別登上高雄「打狗祭」及嘉義「諸羅搖滾音樂祭」。

Marswalk由鼓手王英任Ren與鍵盤手郭俊麟Chun組成，音樂融合Lo-Fi Beat、UK Jazz與Indie Soul。兩人從疫情期間透過網路練團，一路走回實體演出，歷經六年磨練後，憑藉穩健的舞台表現及鮮明創作風格獲得評審肯定。

Marswalk表示，此次登上Zandari Festa，是樂團接觸國際音樂場景的重要一步，也很榮幸將海外演出的第一站選在首爾，期待與韓國樂迷見面。

Zandari Festa自2012年起於首爾弘大地區舉辦，是亞洲具代表性的Showcase音樂節之一，每年吸引國際策展人、音樂人及唱片公司參與。北流表示，過去Zandari Festa團隊曾參與《台北音樂不斷電》評選，雙方逐步建立合作基礎，此次進一步促成Marswalk赴韓演出。

日月光文教基金會董事長吳田玉表示，Marswalk即將代表台灣站上海外音樂節，日月光身為北流長期合作夥伴，未來將持續投入資源，陪伴更多台灣新生代音樂人在海內外舞台累積實戰經驗，讓台灣音樂能量被國際看見。

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