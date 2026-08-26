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遠見董事會改選專業治理團隊成形 擘劃 AI 記憶體與智慧物業新藍圖

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
遠見日前召開股東臨時會，順利完成董事會全面改選。遠見／提供
遠見日前召開股東臨時會，順利完成董事會全面改選。遠見／提供

遠見（3040）日前股東臨時會已順利完成董事會改選，董事長由鉅泰資本法人代表黃宇鋒當選，專業治理團隊成形；黃宇鋒表示，未來將攜手團隊，強化AI記憶體業務、智能物流倉儲及優質商辦等事業發展。

遠見股東臨時會是由股東森羅投資公司等人依公司法第173條之1規定（俗稱大同條款）於8月21日召集並完成改選。遠見發言體系表示，新任董事會成形，將首重完善內部控制架構與風險管理機制，全面提升經營效率與資訊透明度，嚴格落實法遵及企業永續治理，以維護全體股東權益為核心目標。

遠見指出，董事改選結果，四席董事席次由鉅泰資本取得，當選法人董事代表人包括黃宇鋒、黃緯綸、黃庭洋及謝秋卉，三席獨立董事由信義律師代書聯合事務所所長陳鼎正、宜田地政士事務所所長郭哲男及國立台北商業大學副教授兼主任秘書楊葉承當選，並於會後召開臨時董事會，推選新任董事長黃宇鋒。

遠見發言體系表示，感謝全體股東依法行使股東權利，讓本次股東臨時會順利完成，未來將以「AI記憶體業務、智能物流倉儲及優質商辦廠辦」三大事業作為未來發展重點，深化產業布局、拓展市場商機及策略合作，提升核心競爭力與營運動能，為公司長期穩健發展奠定基礎。

董事長黃宇鋒指出，當今產業變化快速，需靈活掌握趨勢，遠見未來三大主軸都是台灣具備長期優勢與利基的事業，許多專案內部都在研擬加速進行，公司將善用優秀團隊人才，持續強化核心競爭力。

針對股東臨時會召開前市場出現的各方討論，黃宇鋒強調，充分尊重外界關注與意見，新團隊將以實際作為展現法令遵循與健全治理的決心，相信全體股東最期盼的是公司步入穩健正軌、創造實質營運效益，團隊定將全力以赴回饋股東的支持與信任。

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