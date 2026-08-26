華碩旗下 ROG 強勢出擊科隆電玩展 全新電競裝備上陣

華碩（2357）旗下電競領導品牌 ROG 玩家共和國於 2026 德國科隆電玩展 (Gamescom) 公布一系列新品陣容，涵蓋三款全新電競級 OLED 螢幕、可高度自訂的電競滑鼠與鍵盤、高效能電競路由器，以及特別版顯示卡，讓玩家能依據個人遊戲風格、桌面配置與效能需求，打造個人化的專屬電競裝備。

為歡慶品牌成立 20 周年，ROG於會場打造地標級巨型 ROG XBOX Ally X20 掌機與 ROG Zephyrus Duo AI 電競筆電的模型裝置，成為今年展區的核心焦點；現場亦同步展示專為 ROG 20 周年設計的 ROG Edition 20 系列，包括ROG XBOX Ally X20 Bundle、ROG G1000 Edition 20電競桌機、ROG SLASH 20吋登機箱Edition 20、ROG SLASH 後背包 Edition 20、ROG SAGA OMNI Edition 20 可動公仔和首款桌遊《ROG SAGA: In Search of Lapuntu Edition 20》。

此外，ROG透過多元的舞台活動與粉絲互動，與全球玩家共同見證ROG輝煌成就的里程碑，除邀請到全球知名電音才子 Alan Walker帶來音樂表演、知名電競配音員暨《俠盜獵車手V》演員 Ned Luke舉辦見面會，並由頂尖電競戰隊 Team Vitality領銜遊戲競賽，透過直播讓全球 ROG 粉絲同步觀戰，另現場ROG OMNI也會與粉絲合影同樂。

ROG 同時攜手英國無障礙遊戲慈善組織 SpecialEffect，推出收藏版慈善套組：由華碩董事長施崇棠與 NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳共同簽名的 ROG SLASH 20吋登機箱Edition 20，將與限量版 ROG 周邊裝備一同於 8 月 25 日至 9 月 4 日在 eBay for Charity 進行慈善拍賣，其所得款項將全數捐贈予 SpecialEffect，支持身心障礙玩家一同享受電競樂趣。完整詳情與競標資訊請參閱官方 eBay 拍賣頁面。

造訪 ROG 展區的玩家亦可在 ROG XBOX Ally X20、ROG Zephyrus Duo 等裝置上，體驗多款年度最受矚目的遊戲內容，包含動作冒險新作《Minecraft Dungeons II》、提供專屬 ROG遊戲造型的《Cosmo Tales》，還有 Capcom 旗下作品《PRAGMATA》、《Resident Evil Requiem》、《Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection》以及《Ascend to Zero》、《TANUKI: Pon's Summer》等精彩遊戲，讓玩家親身感受 ROG 高效能裝置所帶來的沉浸視覺與精準操控體驗。