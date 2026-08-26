台灣大硬科技日將登場 主打 Agentic AI 更攜精誠加速企業 AI 部署

台灣大哥大（3045）26日宣布，將於2026年9月8日舉辦第四屆「D.E.E.P. Tech Day 2026 台灣大硬科技日」，以Agentic AI為主題，由總經理林之晨、企業服務事業商務長朱曉幸、資訊長蔡祈岩領軍台灣大AI產品與研發團隊，攜手精誠資訊等策略夥伴，全面展現企業等級Agentic AI從技術、平台到流程的落地實力。

台灣大指出，將分享台灣大自行研發的全新企業級別「MyAgent」AI代理平台，可彈性整合前緣、開放權重等多元AI模型，使用企業資料進行後訓練與優化，並依企業資料敏感度與治理需求，支援雲端、私有雲及地端等多元部署，讓企業可依既有IT環境與治理條件，導入多層次AI代理。分享將以台灣大近近萬人集團全面導入「MyAgent」至組織及工作流程的具體實踐經驗，展現從「AI基建」、「AI模型」、「AI應用」到「AI治理」的完整布局，從算力與AIDC等AI基建底座出發，結合多元AI模型，延伸至企業應用。活動議程涵蓋8大AI模型、7大應用主題，並將深入企業核心職能「產、銷、人、發、財」五大場景，解析從算力、模型到企業應用的完整落地途徑，協助企業打造可複製、可規模化的AI能力，全面降本增效、加速逆分工。

此外，台灣大觀察，Agentic AI正從單點輔助，走向由AI代理參與實際任務與工作流程。台灣大橫跨電信、通路、電商、內容與金融科技等多元場景，「超人計畫」累積培訓超過8,000人、98%員工配置AI代理；AI持續在真實營運場景中執行任務、驗證與迭代，再將成熟能力轉化為企業解方。目前22項自研AI技術與服務已導入金融、製造、零售、物流、醫療、營造等產業及政府機關。台灣大2024年投資精誠，兩年合作推出近50項企業解決方案。本屆「D.E.E.P. Tech Day」將呈現台灣大如何結合自身AI、算力與電信能力，以及精誠的企業IT與系統整合能力，讓Agentic AI從技術導入，真正轉化為企業的營運生產力。

現在台灣大自研AI技術已從內部驗證走向產業實戰，台灣大表示，自研ASR語音辨識技術「myVoca」已應用於自研服務「AI聽寫大哥」，並導入醫療、金融與公共服務場域。安泰銀行導入地端「AI聽寫大哥」後，總行部門應用覆蓋率達77%，服務應用更從會議紀錄延伸至客服錄音質檢及稽核錄音查核；在醫療場域，彰化縣員榮醫療研發「智能醫囑系統」導入「myVoca」自動辨識醫病對話並進行語者分離，讓醫師問診時即可自動生成病歷，減少病歷紀錄作業負擔。GenAIus企業智慧大腦、AI Mentor、AI客服助手及LIAISE多語影音轉譯等服務，也已陸續導入金融、零售、醫療、旅遊及校園場域驗證。

台灣大表示，「D.E.E.P. Tech Day」以Designer、Engineer、Enabler、Practitioner四種角色精神為底蘊，整合CT、IT、OT，自2023年首度舉辦以來，主題自「AI²企業即刻AI升級」、「OP AI落地智慧」推進至本屆Agentic AI，反映企業AI關注焦點由技術與單點應用，逐步延伸至企業級AI代理的部署、治理與實際應用。