樺漢旗下樺康智雲 新品亮相2026 Build for NextGen

面對全球淨零轉型、建築產業缺工及高齡化等挑戰，如何透過AI與數位轉型提升建築效率、強化營運韌性，已成為建築產業邁向永續的重要課題。樺漢（6414）旗下樺康智雲將於2026年9月1日至4日參加由台灣智慧建築協會主辦的「2026 Build for NextGen 國際永續智慧建築暨智慧建材展」，以「AI串聯建築全生命週期」為核心，首度發表三項新品並同步展出智慧建築雲平台最新整合應用，完整呈現涵蓋設計、施工、營運管理及節能減碳的智慧解決方案。

樺康智雲長期投入建築雙生AI與物聯網技術研發，此次升級的智慧建築雲平台與三項新品，展現樺康智雲在AI、物聯網與建築數位化應用上的技術整合成果。展會期間，樺康智雲將展出全新升級智慧建築管理平台，以物聯網技術整合不同廠牌設備，將消防、空調、電力數據導入雲端集中控管，運用NVIDIA Omniverse平台與BIM模型打造3D視覺化系統。透過AI影像辨識與特定場域偵測，即時掌握異常事件與環境突發狀況，讓管理範疇從設備能源監控延伸至公共安全。

同時，樺康智雲將首度發表三項新品：全落地「BIM協作圖台」整合建築模型、文件與協作議題，支援輕量化、跨專業追蹤與自動規範檢核，提升BIM圖資的交付品質；「ProjectEye智慧專案管理整合平台」聚焦工程數位化，整合進度、品質與簽核流程；「FusionOne 智慧建築管理平台」採用高度模組化設計並採用自由編輯框架，大幅降低系統整合廠商（SI）的串接門檻與客製化時間，助力廠商實現無縫快速導入，顯著縮短專案上線週期。三項新品分別對應設計、施工與維運三大核心環節，從模型協作、工程管理一路延伸至建築營運，串聯建築全生命週期的數位管理需求。

樺康智雲總經理林建全表示：「面對淨零轉型與缺工雙重挑戰，建築產業需要的已不只是單點數位工具，而是能夠串聯設計、施工與維運的整合能力。我們希望透過AI技術與智慧化管理，把過去分散在不同階段的資訊轉化為可持續運用的數據，讓智慧管理真正成為提升建築效率與營運韌性的基礎。」