FinTechOn 2026暨 AFA 高峰會將登場 聚焦 AI、穩定幣與全球供應鏈

全球金融科技發展逐步從創新應用走向基礎設施競爭，AI重塑全球供應鏈、穩定幣進入跨境支付與金融體系，各國也陸續建立虛擬資產監管框架。「FinTechOn 2026暨亞洲金融科技聯盟（AFA）高峰會」將於9月2日至3日在台北遠東香格里拉飯店舉行，論壇以「AI × 區塊鏈 × 全球供應鏈」為主題，聚焦穩定幣與跨境治理、跨境支付、數位資產、AI金融、供應鏈金融及企業資本韌性等議題，並邀集來自美國、歐盟、中東及AFA亞太16個經濟體的監理、金融及產業代表參與。

本次論壇將有金融監督管理委員會、數位發展部、經濟部及國家發展委員會正副首長出席。9月2日上午由金管會主委彭金隆開幕致詞，下午由數發部政務次長楊佳玲分享；9月3日則由經濟部長龔明鑫及國發會副主委詹方冠分別致詞。

論壇政策議題將聚焦穩定幣及虛擬資產監管。活動安排「2026年的國家戰略政策：穩定幣與跨境治理」專題，邀集台灣、日本、新加坡、香港、阿布達比及泰國等市場的監管官員與業界人士，討論各市場在金融創新、跨境支付及金融穩定間的政策取捨。

其中，金管會銀行局主任秘書周正山將以「台灣的虛擬資產專法與穩定幣策略」為題發表演講，分享台灣虛擬資產監管政策方向；全球區塊鏈商業委員會（GBBC）執行長Sandra Ro，以及歐盟委員會顧問Peter Kerstens也將分別分享美國及歐盟市場相關發展。

此外，AFA目前由亞洲16個經濟體的金融科技協會組成，包括台灣、韓國、新加坡、日本、菲律賓、印尼、香港、馬來西亞、泰國、柬埔寨、蒙古、尼泊爾、印度、越南、斯里蘭卡及烏茲別克。本次峰會除協會代表外，也將有多國產業代表團來台，討論跨境支付、外匯管理、AI、區塊鏈及數位金融等議題。

在台灣產業面，論壇也將把金融科技議題延伸至全球供應鏈。根據財政部統計，2025年台灣出口總額達6,407億美元，其中資通與視聽產品、電子零組件出口合計4,740億美元，占全年出口約74%，AI應用、雲端基礎建設及高效能運算需求成為出口成長的重要動能。

因此，論壇將邀集半導體、AI伺服器、電子及零售等產業代表，討論企業在全球供應鏈重組過程中的金融需求，包括鈺創科技創辦人暨董事長盧超群、和碩聯合科技董事長童子賢、緯穎科技董事長暨策略長洪麗寗等，從企業端分享供應鏈與金融科技發展所面臨的實務議題。

金融業及國際支付業者也將參與相關討論。摩根大通董事總經理Christina Fienga、Visa大中華區產品及解決方案總經理裴晟、萬事達卡加密貨幣暨數位資產產品管理副總裁Jesse Guild、日本SBI Holdings技術總監林革非，以及國泰金控資訊長吳建興、資深副總經理孫至德、中華開發資本總經理南怡君等金融機構與業者，將分別從數位資產、支付、穩定幣及AI等面向分享市場觀察；Ripple亞太區商務資深總監 Jack Cullinane、幣安亞太區負責人SB Seker及新加坡StraitsX法務長暨共同創辦人Samson Leo等Web3業者，則將討論穩定幣互通、跨境支付、代幣化及Web3與傳統金融的合作。

此外，AFA Awards將於9月1日在台北舉行決賽及頒獎典禮，聚焦具跨市場發展及亞洲市場落地潛力的金融科技企業，與9月2日至3日舉行的AFA高峰會接續登場。

「FinTechOn 2026暨AFA高峰會」由國家發展委員會指導、台灣金融科技協會主辦，並與亞洲金融科技聯盟合作舉辦，9月2日至3日於台北遠東香格里拉飯店舉行，論壇將採實體交流搭配部分線上參與，並提供同步口譯。