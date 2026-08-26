長廣攻先進封裝 加速 EMIB 壓模設備研發佈局

ABF載板真空壓模機龍頭廠長廣（7795）致力拓展先進封裝設備研發，除既有ABF載板應用外，也布局EMIB、晶片內藏、玻璃基板等新型封裝製程。公司日前指出，目前已應美系客戶要求，開發EMIB壓模設備，製程由ABF壓合轉向Molding Film，目前已在測試階段，最快明年有望完成。

此外，法人表示，長廣已加入Resonac Joint3計畫，開發四段式真空壓模機並已送樣測試。在玻璃基板方面，長廣已完成0.1至1.8毫米玻璃壓模驗證，並與台灣OSAT廠、日商材料廠及美國終端客戶合作，開發承載玻璃應用於FOPLP及RDL中介層的真空壓模製程，持續將既有壓模技術延伸至先進封裝領域。

長廣日前於法說會上表示，去年年底以來，高階設備大量接單，隨AI載板需求呈持續成長趨勢，目前高階設備產能滿載，今年5月開始大量出貨。並指出，由於機台出貨需等待客戶新廠房完工並陸續開放安裝，測試完畢才能完整認列營收，第3季開始，高階產品已進入大量出貨期。

長廣表示，目前ABF載板市場供不應求，且未來隨載板用量、面積、層數增加，以及應用面愈趨廣泛，預期榮景至少延續至2028年。因應市場需求，加碼擴建新的生產空間，並在日本豐田市購置新廠商用地，也尋求OEM夥伴以滿足客戶需求。預期2027-2028年，隨產能逐步擴充，90噸高階產品年產能將由目前每年216台，提升到336台。

此外，因應下半年各項材料成本上升及產能不足，從零組件至整機設備價格均將調漲逾2成，以反映整體成本增加，惟漲價效益不會立即反映在營收，預計待年底設備陸續認列後，營收才會逐步反映相關漲價效益。