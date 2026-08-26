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StartSphere Taipei 五大國際論壇 從 AI、XR 到娛樂投資串聯產業

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

「2026潮台北TRENDY TAIPEI」亮點活動之一，由臺北市政府產業發展局主辦的「2026 StartSphere Taipei台北創新創業總匯」將於9月3日至4日在瓶蓋工廠臺北製造所F棟推出五大國際論壇，聚焦AI與XR沉浸式應用、影視製作革新、音樂IP與粉絲經濟、遊戲產業商轉及娛樂科技投資。論壇邀請來自8個國家超過25位的國際娛樂科技產業領袖、內容創作者與投資人，從技術、內容、IP、產品到資本，探索娛樂科技的國際合作與商業模式。

臺北市政府產業發展局表示，文化內容與科技的結合，正快速改變娛樂產業的生產流程、體驗方式與收益結構。今年五大論壇不僅分享技術趨勢，更從實際投資決策、跨國共製、平臺營運、IP授權與市場擴張等角度，協助臺灣團隊掌握國際產業第一手觀點，並與潛在合作及投資夥伴建立連結。

首場論壇「Immersive Intelligence」集結臺、日、馬來西亞的產業代表，Sony Ventures Corporation副總經理Daisuke Suzuki將解析AR、VR與新世代娛樂的投資觀點；打造Virtual Market的日本娛樂獨角獸HIKKY CSO Sumiko Musha，分享單場逾百萬人參與虛擬世界的營運經驗；佐臻科技董事長梁文隆與XR Associates創辦人Havene Liew，則從AR眼鏡研發、混合實境IP商業化及跨國XR聯盟，探討沉浸式技術在文化觀光、數位教育與智慧商務的落地機會。

「The Future of Filmmaking」將由GrX Studios創辦人曾瀚賢、兔將創意創辦人李昭樺與夢想動畫創辦人林家齊，分享AI輔助製作、視覺特效與虛擬片場的臺灣實戰經驗；越南Bad Clay Studio創辦人Thierry Nguyen及新加坡製片人黃坤權，則從好萊塢級特效、國際工作室協作與亞洲影視共製出發，解析AI技術如何降低製作門檻，讓更多團隊以有限資源開發國際級內容。

「IP Convergence」邀請Sony Music Entertainment Japan、YOAKE Entertainment、韓國Pacemakers與Millennial Works，以及臺灣KKBOX，探討J-POP、K-POP與串流音樂如何結合AI、粉絲互動及跨境授權，讓音樂IP從歌曲延伸至國際市場。「Play Behind the Scene」則由臺北遊戲共製組織GameWorks Ventures，與萬代南夢宮021Fund、越南VNG Corporation及泰國Maxion Tech對談，從工作室募資、產品線規劃、東南亞市場到GameFi，揭開遊戲從創意走向全球市場的幕後決策。

「Invest in Next Entertainment」以國際資本對接娛樂科技新創，由Sony Ventures Corporation CEO Kaz Hadano分享科技與娛樂交會點的投資邏輯，並由Twitch共同創辦人暨886 studios創辦人Kevin Lin、Rotten Tomatoes共同創辦人暨VENN創辦人Patrick Lee對談娛樂平臺、IP模式與創作者經濟的資本趨勢。同場也帶來國內外新創展演，讓團隊直接向國際投資人呈現新產品與市場潛力。五大論壇於115年9月3日至4日在瓶蓋工廠臺北製造所F棟登場，採英文進行中文同步AI翻譯，歡迎XR開發者、影視與遊戲工作者、IP經營者、創業團隊及投資人報名參與。

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