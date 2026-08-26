大立光30.8億四度獵地 業界慶其發展 也看到工業區面貌改變中

大立光今年第4度在台中獵地，取得台中市精密機械科技園區手工具業科宏工業的6292坪土地，業界對大立光在土地價格高，且土地難尋下還能找到土地，都為其慶幸，並希望大立光在自身發展下，帶動相關供應鏈另一波需求。但從大立光的獵地可以看出，AI產業正逐步帶動工業區的面貌正在改變。

精密機械科技園區廠商說，當年業界取得精密園區土地時，地價每坪約4萬餘元，大立光以30.8億元取得6292坪土地連同廠房，每坪成本已近50萬元。園區廠商說，可以看出來現在園區的地價若非高科技業，傳統產業已經買不起。

科宏工業有47年歷史，是手工具中的套筒專業廠，是2015年曾獲台中市工策會頒發「台中市金手獎」的績優廠商。此次能以取得時高出10倍的價格售出土地，雖然公司還未明白表示出售用意，但業界普遍認為是資產活化好案例。

不過，台灣手工具公會前理事長賴亮孜說，傳統產業近年經營不易，和科宏做相似產品的另家位在台中工業區的手工具廠就在二代不願接班、專業經理人難尋和員工難找之下，不得不結束營業，而把廠房轉成出租。他說自己不了解科宏的現況，但資產能順利活化仍是好事。

台中精密機械科技園區廠協會理事長黃呈豐說，大立光在自家廠區後房能找到這樣大片土地，產能運用的用意很明顯。樂見大立光因產能需求而順利取得用地，未來擴廠之後，對於研磨、模具等相關供應鏈也可以受惠，對產業界是好消息。

他說，產業界急切需求土地，AI產業帶動下，台中市在產業集中下，土地會更為需求。大家都期待精密園區第三期的26公頃用地能得以開發，但目前看來還有一些困難，希望政府能大力推動，呼應產業界的需求。另則是，AI產業發展下，傳產的發展會受到擠壓，也希望政府注意產業發展失衡的問題。

經發局官員說，精密機械科技園區三期開發目前推動中，但26公頃土地上有1萬多棵樹，在環保人士要求下，對於樹如何移植還有待思考。如果樹的問題解決，即可以進入都市計畫審查，過了就可以進入開發階段。