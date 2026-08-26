德儀推全新電流感測方案 大幅提升HEV與EV牽引逆變器設計準確度

德州儀器（TI）今日推出業界首款多軸無磁芯霍爾效應電流感測器，適用於所有混合動力汽車和電動車（HEV/EV）的牽引逆變器應用。TMCS2100-Q1感測器透過結合多軸測量與專有演算法，提供創新的電流感測方法，不再需要於精準度與系統尺寸之間做出取捨。

現有的無磁芯解決方案受限於單軸測量，而TMCS2100-Q1感測器是首款可同時測量水平與垂直方向磁場的感測器。多軸測量的準確度較單軸測量高出20倍，此外，在0.4mm的位移下，誤差低於1%；在0.1mm的位移下，誤差更低至0.25%。此精準度可改善EV動力系統扭力控制迴路，在不同的負載與溫度條件下提高效率和電力輸送。

TI電流感測產品線總經理兼副總裁Jason Cole表示：「工程師首次擁有能突破現有解決方案限制的霍爾效應電流感測器。隨著800V架構不斷提高牽引逆變器的準確度要求，這項技術的突破也更加重要。TMCS2100-Q1運用TI研發中心Kilby Labs的研究成果，為汽車製造商提供打造HEV與EV的新工具，透過更精準的電流量測，實現更長的續航里程、更平順的駕駛體驗，以及更高效的馬達控制。」

TI表示，汽車製造商不斷尋求更輕、更有效率的牽引逆變器，以延長行駛里程並增強車輛性能。傳統的測量方法使設計人員面臨根本性的取捨：採用磁芯或C型磁芯的解決方案雖然精準度較高，但體積和重量都較大；無磁芯方案雖然體積較小，但由於位移誤差和磁串擾，精準度會有所降低。

TI的電流感測技術透過以下方式解決此取捨問題：同時測量兩個軸：車輛行駛過程中產生的振動會在感測器和導體之間產生位移，使單軸差分式無磁芯感測器的測量準確度下降。TMCS2100-Q1感測器透過同時測量水平軸與垂直軸上的磁場，顯著降低了振動導致的誤差。

其次是維持測量準確度：減少誤差並保持準確的電流測量可最大幅減少磁串擾影響和扭力波動，扭力波動可能導致加速不平順、馬達噪音增加以及運作效率下降，進而縮短續航里程。

TI的TMCS2100-Q1感測器無需磁芯即可維持高精準度，實現了尺寸更小、功率密度更高的牽引逆變器設計，協助汽車製造商為EV帶來更高效率、更長續航里程及更優異的駕駛體驗。此裝置是TI車用產品組合中的最新創新成果，展現TI持續投入資源，致力於協助客戶解決車輛設計中的各項挑戰。