快訊

李貞秀參選資格受矚 陸配能否選竹北市長？選委會揭關鍵

影／中選會反對「一票多案」 游盈隆：倉促上路恐成選務災難

影／新店捷運總站前公車左轉釀禍 行人腦出血昏迷、女乘客胸部挫傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

德儀推全新電流感測方案 大幅提升HEV與EV牽引逆變器設計準確度

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
TI的TMCS2100-Q1多軸無磁芯霍爾效應電流感測器安裝於牽引逆變器內部後，可為HEV和EV帶來更高效率、更長續航里程及更優異的駕駛體驗。圖／TI提供
TI的TMCS2100-Q1多軸無磁芯霍爾效應電流感測器安裝於牽引逆變器內部後，可為HEV和EV帶來更高效率、更長續航里程及更優異的駕駛體驗。圖／TI提供

德州儀器（TI）今日推出業界首款多軸無磁芯霍爾效應電流感測器，適用於所有混合動力汽車和電動車（HEV/EV）的牽引逆變器應用。TMCS2100-Q1感測器透過結合多軸測量與專有演算法，提供創新的電流感測方法，不再需要於精準度與系統尺寸之間做出取捨。

現有的無磁芯解決方案受限於單軸測量，而TMCS2100-Q1感測器是首款可同時測量水平與垂直方向磁場的感測器。多軸測量的準確度較單軸測量高出20倍，此外，在0.4mm的位移下，誤差低於1%；在0.1mm的位移下，誤差更低至0.25%。此精準度可改善EV動力系統扭力控制迴路，在不同的負載與溫度條件下提高效率和電力輸送。

TI電流感測產品線總經理兼副總裁Jason Cole表示：「工程師首次擁有能突破現有解決方案限制的霍爾效應電流感測器。隨著800V架構不斷提高牽引逆變器的準確度要求，這項技術的突破也更加重要。TMCS2100-Q1運用TI研發中心Kilby Labs的研究成果，為汽車製造商提供打造HEV與EV的新工具，透過更精準的電流量測，實現更長的續航里程、更平順的駕駛體驗，以及更高效的馬達控制。」

TI表示，汽車製造商不斷尋求更輕、更有效率的牽引逆變器，以延長行駛里程並增強車輛性能。傳統的測量方法使設計人員面臨根本性的取捨：採用磁芯或C型磁芯的解決方案雖然精準度較高，但體積和重量都較大；無磁芯方案雖然體積較小，但由於位移誤差和磁串擾，精準度會有所降低。

TI的電流感測技術透過以下方式解決此取捨問題：同時測量兩個軸：車輛行駛過程中產生的振動會在感測器和導體之間產生位移，使單軸差分式無磁芯感測器的測量準確度下降。TMCS2100-Q1感測器透過同時測量水平軸與垂直軸上的磁場，顯著降低了振動導致的誤差。

其次是維持測量準確度：減少誤差並保持準確的電流測量可最大幅減少磁串擾影響和扭力波動，扭力波動可能導致加速不平順、馬達噪音增加以及運作效率下降，進而縮短續航里程。

TI的TMCS2100-Q1感測器無需磁芯即可維持高精準度，實現了尺寸更小、功率密度更高的牽引逆變器設計，協助汽車製造商為EV帶來更高效率、更長續航里程及更優異的駕駛體驗。此裝置是TI車用產品組合中的最新創新成果，展現TI持續投入資源，致力於協助客戶解決車輛設計中的各項挑戰。

德儀 設計 流感

延伸閱讀

科學人／北捷最難工程試運轉！研究揭沿線地表每年最高下陷4.2公分

Qnity啟諾迪SEMICON Taiwan秀先進封裝材料

超薄介面！陽明交大團隊突破光譜控制技術 助攻下一代AR眼鏡、手機鏡頭

輝達推出全新機器人電腦 Jetson Orin Nano 2

相關新聞

輝達宣布推出 Jetson Orin Nano 2 機器人電腦 重新定義入門級邊緣 AI

全球AI晶片霸主輝達（NVIDIA） 今日宣布推出 NVIDIA Jetson Orin Nano™ 2，這款全新機器人電腦將重新定義入門級邊緣 AI，讓數百萬名開發人員都能運用前沿等級的生成式人工智慧（AI）效能。

智慧台中論壇聚焦實體AI與機器人 盧秀燕：百年難求的機會

台中市政府與東海大學共同舉辦「2026 Smart Taichung 智慧台中論壇」，今天上午開幕，邀集產官學各界參與。台中市長盧秀燕表示，台中市府透過AI三部曲超前布署，今天要共同探討AI的下個關鍵里程碑：實體AI與機器人，這是台中產業百年難求的機會。

德儀推全新電流感測方案 大幅提升HEV與EV牽引逆變器設計準確度

德州儀器（TI）今日推出業界首款多軸無磁芯霍爾效應電流感測器，適用於所有混合動力汽車和電動車（HEV/EV）的牽引逆變器應用。TMCS2100-Q1感測器透過結合多軸測量與專有演算法，提供創新的電流感測方法，不再需要於精準度與系統尺寸之間做出取捨。

SEMICON Taiwan 2026攜手高鐵 串聯矽島動脈 共構半導體產業未來

SEMI國際半導體產業協會與台灣高鐵正式宣布半導體與交通基礎設施跨域策略合作啟動。台灣高鐵公司董事長史哲、SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、國立清華大學榮譽講座教授史欽泰、穩懋半導體董事長陳進財、帆宣系統董事長高新明等重要領袖共同出席。此次跨域合作是台灣半導體生態系競爭力的具體展現，說明台灣的產業優勢從來不只來自技術本身，而是來自整個生態系能夠高效協作的系統能力。

安提國際率先支援NVIDIA Jetson Orin Nano 2 強化邊緣智慧應用

全球邊緣 AI 解決方案領導廠商暨邊緣 AI 基礎設施推動者安提國際（Aetina）今日宣布迎接全新 NVIDIA Jetson Orin Nano 2，進一步擴展 NVIDIA Jetson 邊緣 AI 生態系布局。作為新一代入門級邊緣 AI robotics computer，Jetson Orin Nano 2 以精巧、節能的平台設計，將更強大的生成式 AI 推論能力帶入實體世界，協助開發者打造能夠理解環境、解析語言與影像，並即時做出反應的配送與巡檢無人機、機器人與 Vision AI 系統。

半導體風雲／光進銅退加速？ 矽光子獨角獸預言今年撞破銅牆

儘管業界普遍認為，未來十年高速資料傳輸仍將維持「銅光並進」，但位於美國矽谷的矽光子獨角獸Lightmatter執行長哈理斯（Nick Harris）日前趁著來台參加2026 OCP APAC Summit的矽光子論壇時，透露「銅退光進」時程已加速，且業界等待已久的產業轉型終於到來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。