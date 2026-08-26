SEMICON Taiwan 2026攜手高鐵 串聯矽島動脈 共構半導體產業未來

SEMI國際半導體產業協會與台灣高鐵正式宣布半導體與交通基礎設施跨域策略合作啟動。台灣高鐵公司董事長史哲、SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、國立清華大學榮譽講座教授史欽泰、穩懋半導體董事長陳進財、帆宣系統董事長高新明等重要領袖共同出席。此次跨域合作是台灣半導體生態系競爭力的具體展現，說明台灣的產業優勢從來不只來自技術本身，而是來自整個生態系能夠高效協作的系統能力。

全球半導體競爭正從技術競爭走向生態系競爭。台灣從竹科、中科到南科綿延350公里的半導體產業帶，構成全球最完整的晶片製造生態系，而這個生態系能否高效運作，取決於島內人才與資源的移動速度，台灣高鐵，正是支撐這條產業走廊每日高效協作的關鍵基礎設施。這樣的跨域協作能力，持續吸引全球產業投入台灣。根據SEMI最新年中設備預測，2026年全球半導體製造設備銷售額預估達1,659億美元，年增23.2%，創歷史新高，台灣持續位居全球設備支出前三大市場，正是台灣產業生態系實力的具體展現。

SEMICON Taiwan 2026與台灣高鐵的策略合作，從三個層次體現生態系協作的具體行動。

‧串聯島內：高鐵讓工程師、人才與資源在竹科、中科、南科三大科技走廊間快速流動，讓台灣以完整產業聚落迎戰全球競爭。

‧迎接世界：高鐵是國際夥伴深入台灣供應鏈核心的第一哩路，SEMICON Taiwan 2026預計吸引來自65國、超過10萬名全球半導體專業人士來台，透過展期加密班次與桃園、新竹、台中、台南、高雄五大站點現場領證服務，讓國際夥伴在最短時間內往返各大科技聚落。

‧共構未來：高鐵的加入，讓「Transform Tomorrow」從半導體產業延伸至交通基礎建設，實現跨域共創。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「台灣半導體的競爭力，不只在完整的供應鏈，更在於整個生態系快速連結與協作的能力。高鐵是支撐台灣半導體產業高效運作的重要基礎建設，在許多地區，走訪多座晶圓廠往往需要兩、三天；在台灣，一天就能跨城市深入不同科技聚落。此次攜手台灣高鐵，就是要進一步串聯展會與產業聚落，讓全球客戶與合作夥伴更有效率地深入台灣產業核心，親身感受台灣半導體生態系的高效協作。」

台灣高鐵公司董事長史哲表示：「台灣已是一座矽島，高鐵在其中扮演不可或缺的角色。此次與SEMICON Taiwan合作，我們提出從『台灣動脈』到『矽島動脈』的概念，代表台灣與高鐵都將邁入下一階段。高鐵過去化解的是人與人的思念，現在承載的是產業的對接；網路可以解決資料傳輸，卻無法取代人與人面對面的溝通，這正是高鐵所連結的真實接觸的價值。台灣高鐵的存在不只為個人，更為整體台灣。透過SEMICON Taiwan，我們真實感受到台灣正站上世界舞台，世界也藉此走進台灣。台灣高鐵非常榮幸，能在台灣成就矽島的過程中參與其中。」

見證台灣半導體產業發展的國立清華大學榮譽講座教授史欽泰表示：「台灣的優勢，正是『小而密』。從新竹科學園區出發，高鐵進一步串聯新竹、台中、台南與高雄科技聚落，讓矽島輪廓成形，也將地理上的緊密轉化為產業群聚的力量。半導體的成功從來不是靠單一企業，而是設計、製造、封裝、設備與材料緊密協作。在短距離內快速解題、協同創新的完整生態系，正是台灣最難被複製的競爭力。」

穩懋半導體董事長陳進財表示：「如果說化合物半導體是負責資料傳輸的神經網路，那麼高鐵就是負責人才流動的神經網路。現今雖然通訊發達，但關鍵技術與工程問題，依然需要面對面的溝通。高鐵將全台灣半導體供應鏈資源串聯在一起，讓全台成為一座高效運作的科技島，進一步放大台灣半導體產業的速度優勢。」

帆宣系統董事長高新明表示：「晶圓廠就像一個巨人，我們從材料、設備，到整個工程、機電與軟硬體的搭配，扮演的是這個巨人內部呼吸與血液循環的角色。Slow is smooth，smooth is fast，最重要的是穩定，要求的是安全且零缺失。高鐵與半導體產業一樣，追求的都是系統的精準與穩定，而這正是台灣生態系協作能力的核心。」

透過此次策略合作，SEMICON Taiwan 2026進一步強化其作為全球半導體生態系交流核心平台的角色。雙方合作涵蓋聯名彩繪列車、全車隊專屬頭靠墊及五大站點現場領證專櫃等全方位服務。記者會現場亦同步首播由SEMI與台灣高鐵共同製作的「矽島動脈」影片，匯集台灣半導體產業IC設計、晶圓製造、先進封裝、廠務系統、設備材料等多個環節代表，共同說明台灣這座島如何透過高效連結，成就世界級的生態系競爭力。這場合作傳遞一個清晰訊號：台灣半導體產業優勢，從島內高效連結開始。

SEMICON Taiwan 2026將於8月31日起以展前系列論壇揭開序幕，實體展覽於9月2日至4日在台北南港展覽館盛大開展