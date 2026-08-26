輝達推出全新機器人電腦 Jetson Orin Nano 2

晶片大廠輝達宣布，推出 Jetson Orin Nano 2這款全新機器人電腦，預期將重新定義入門級邊緣 AI，讓數百萬名開發人員都能運用前沿等級的生成式AI效能。

輝達指出，隨著AI模型變得更加精簡且高效，愈來愈多邊緣裝置成為能理解情境、解讀語言與影像，並即時採取行動的自主系統。若要將這些能力導入機器人、配送與巡檢無人機，以及視覺AI系統等實體機器，開發人員需要專為邊緣 AI 打造、兼具精巧設計與高能源效率的機器人電腦。

輝達機器人與邊緣AI副總裁Deepu Talla表示，現今中小型前沿模型的精準度，已達到去年最大型前沿模型的水準，為邊緣裝置開啟即時智慧的全新可能。Jetson Orin Nano 2將這項突破帶給數百萬名開發人員，提供邊緣即時推理所需的效能與能源效率。

Jetson Orin Nano 2提供78TOPS的AI運算效能、8GB記憶體與8核心Arm CPU，包括康耐視、斗山山貓與Matic等皆率先採用。這項新品標榜透過改良的Tensor Core與更高的記憶體頻寬，推論效能可達Jetson Orin Nano Super的2倍，同時維持相同的精巧外型尺寸。在15瓦模式下，Jetson Orin Nano 2可在提供與前一代產品相同效能的情況下，降低40%功耗。

輝達提到，已有超過300萬名開發者採用輝達機器人技術堆疊進行開發。隨著Jetson Orin Nano 2推出，合作夥伴正將真實世界中的邊緣AI應用導入精巧型裝置，包括家用機器人、視覺AI系統、配送與巡檢無人機、載板、硬體系統與參考解決方案。Jetson Orin Nano 2模組與開發人員套件預計於2027年上半年推出。