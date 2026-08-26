義隆控告奕力專利侵權案 一審由奕力勝訴

IC設計廠奕力-KY（6962）針對遭義隆控告專利侵權一案，25日公告一審判決結果，由該公司勝訴。

此案主要是義隆（2458）於去年12月17日，針對奕力-KY旗下奕力科技及代理商碩望科技，主張奕力科技所製造及銷售的電容式觸控晶片，涉嫌侵害該公司所擁有的中華民國發明第I380207號專利權，因此向智慧財產及商業法院提起訴訟，請求排除專利權侵害、損害賠償等。

一審判決是原告之訴及假執行聲請均駁回。另外，訴訟費用由原告負擔。奕力表示，對該公司財務業務並無影響。若原告後續提出上訴，將依法與委任律師研議後續法律程序，以維護公司權益。

義隆則公告指出，接獲委任律師通知，智慧財產及商業法院一審判決駁回原告之訴及假執行聲請。由於該公司為原告，對這次判決結果無須負擔任何損害賠償責任，並對公司財務狀況及業務營運並無重大影響。待收到正式判決書後，將與委任律師商議，採取更有利於公司的行動。