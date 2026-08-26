快訊

李貞秀參選資格受矚 陸配能否選竹北市長？選委會揭關鍵

影／中選會反對「一票多案」 游盈隆：倉促上路恐成選務災難

影／新店捷運總站前公車左轉釀禍 行人腦出血昏迷、女乘客胸部挫傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

義隆控告奕力專利侵權案 一審由奕力勝訴

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

IC設計廠奕力-KY（6962）針對遭義隆控告專利侵權一案，25日公告一審判決結果，由該公司勝訴。

此案主要是義隆（2458）於去年12月17日，針對奕力-KY旗下奕力科技及代理商碩望科技，主張奕力科技所製造及銷售的電容式觸控晶片，涉嫌侵害該公司所擁有的中華民國發明第I380207號專利權，因此向智慧財產及商業法院提起訴訟，請求排除專利權侵害、損害賠償等。

一審判決是原告之訴及假執行聲請均駁回。另外，訴訟費用由原告負擔。奕力表示，對該公司財務業務並無影響。若原告後續提出上訴，將依法與委任律師研議後續法律程序，以維護公司權益。

義隆則公告指出，接獲委任律師通知，智慧財產及商業法院一審判決駁回原告之訴及假執行聲請。由於該公司為原告，對這次判決結果無須負擔任何損害賠償責任，並對公司財務狀況及業務營運並無重大影響。待收到正式判決書後，將與委任律師商議，採取更有利於公司的行動。

義隆 奕力 專利

延伸閱讀

聚鼎併購TCLAD涉違證交法案 董座朱復華等高管獲不起訴處分

台中退休醫師外遇生子訴離 妻「消極不修復」法官判離二審駁回

軍方無人機用大陸零件被批 中科院強調是鑑定人而非當事人

遭主管盯視、碰觸又當眾咆哮 新竹知名車廠女員工離職獲判資遣費

相關新聞

輝達宣布推出 Jetson Orin Nano 2 機器人電腦 重新定義入門級邊緣 AI

全球AI晶片霸主輝達（NVIDIA） 今日宣布推出 NVIDIA Jetson Orin Nano™ 2，這款全新機器人電腦將重新定義入門級邊緣 AI，讓數百萬名開發人員都能運用前沿等級的生成式人工智慧（AI）效能。

智慧台中論壇聚焦實體AI與機器人 盧秀燕：百年難求的機會

台中市政府與東海大學共同舉辦「2026 Smart Taichung 智慧台中論壇」，今天上午開幕，邀集產官學各界參與。台中市長盧秀燕表示，台中市府透過AI三部曲超前布署，今天要共同探討AI的下個關鍵里程碑：實體AI與機器人，這是台中產業百年難求的機會。

德儀推全新電流感測方案 大幅提升HEV與EV牽引逆變器設計準確度

德州儀器（TI）今日推出業界首款多軸無磁芯霍爾效應電流感測器，適用於所有混合動力汽車和電動車（HEV/EV）的牽引逆變器應用。TMCS2100-Q1感測器透過結合多軸測量與專有演算法，提供創新的電流感測方法，不再需要於精準度與系統尺寸之間做出取捨。

SEMICON Taiwan 2026攜手高鐵 串聯矽島動脈 共構半導體產業未來

SEMI國際半導體產業協會與台灣高鐵正式宣布半導體與交通基礎設施跨域策略合作啟動。台灣高鐵公司董事長史哲、SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、國立清華大學榮譽講座教授史欽泰、穩懋半導體董事長陳進財、帆宣系統董事長高新明等重要領袖共同出席。此次跨域合作是台灣半導體生態系競爭力的具體展現，說明台灣的產業優勢從來不只來自技術本身，而是來自整個生態系能夠高效協作的系統能力。

安提國際率先支援NVIDIA Jetson Orin Nano 2 強化邊緣智慧應用

全球邊緣 AI 解決方案領導廠商暨邊緣 AI 基礎設施推動者安提國際（Aetina）今日宣布迎接全新 NVIDIA Jetson Orin Nano 2，進一步擴展 NVIDIA Jetson 邊緣 AI 生態系布局。作為新一代入門級邊緣 AI robotics computer，Jetson Orin Nano 2 以精巧、節能的平台設計，將更強大的生成式 AI 推論能力帶入實體世界，協助開發者打造能夠理解環境、解析語言與影像，並即時做出反應的配送與巡檢無人機、機器人與 Vision AI 系統。

半導體風雲／光進銅退加速？ 矽光子獨角獸預言今年撞破銅牆

儘管業界普遍認為，未來十年高速資料傳輸仍將維持「銅光並進」，但位於美國矽谷的矽光子獨角獸Lightmatter執行長哈理斯（Nick Harris）日前趁著來台參加2026 OCP APAC Summit的矽光子論壇時，透露「銅退光進」時程已加速，且業界等待已久的產業轉型終於到來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。