蘋果、華為等大廠將推出折疊手幾 市場看好新日興、富世達等受惠

華為官宣將於9月7日舉行新產品發布會，屆時將發布新一代三折式折疊螢幕式手機HUAWEIMate XT 2，與Mate XT∕XTs採用一支內折Hinge、一支外折Hinge的S型結構不同，Mate XT2採用兩支內折Hinge，為與Samsung Galaxy Z TriFold相似的G型設計。

法人機構表示，富世達為HUAWEI Mate XT 2 Hinge的獨家供應商，富世達自7月開始少量出貨，預期8月出貨將提升。

此外，蘋果預計於第3季發布其首款折疊螢幕式手機，為Book-Type，且為闊比例型態。

蘋果產品尚未上市，已有華為、Samsung等品牌仿效跟進。小米將於9月上旬發布期新一代折疊螢幕式手機Xiaomi 18 Fold，亦為闊比例Book-Type型態，預期闊比例的Book-Type 2027年將成為主流。

分析師指出，預估蘋果初代產品生命周期出貨量為1,000~1,200萬台，其Hinge供應商為新日興、Amphenol。

新日興於折疊螢幕式產品Hinge與美系客戶已開發多年，此美系客戶將於第3季發布其首款折疊式螢幕手機，新日興為Hinge供應商之一；折疊式螢幕手機Hinge為今年下半年至明年獲利成長動能。