安提國際率先支援NVIDIA Jetson Orin Nano 2 強化邊緣智慧應用

全球邊緣 AI 解決方案領導廠商暨邊緣 AI 基礎設施推動者安提國際（Aetina）今日宣布迎接全新 NVIDIA Jetson Orin Nano 2，進一步擴展 NVIDIA Jetson 邊緣 AI 生態系布局。作為新一代入門級邊緣 AI robotics computer，Jetson Orin Nano 2 以精巧、節能的平台設計，將更強大的生成式 AI 推論能力帶入實體世界，協助開發者打造能夠理解環境、解析語言與影像，並即時做出反應的配送與巡檢無人機、機器人與 Vision AI 系統。

安提國際表示，NVIDIA Jetson Orin Nano 2 模組預計於 2027年上半年供應，安提將持續擴展相關邊緣 AI 運算平台與系統整合方案，協助開發者與企業提前布局智慧機器人、Vision AI 與自主系統等 Physical AI 應用，加速產品開發與市場導入。

隨著 AI 模型持續朝更精簡且高效率的方向發展，越來越多原本仰賴雲端運算的 AI 能力正逐步移向邊緣裝置。對 Physical AI 應用而言，AI 系統不僅需要辨識與分析資料，更必須能在真實世界中理解情境、即時決策並採取行動，因此如何在有限的尺寸、功耗與運算資源下提供足夠的 AI 推論效能，成為智慧機器與自主系統加速普及的關鍵。

NVIDIA Jetson Orin Nano 2 以更高的運算密度與能源效率，進一步擴展入門級邊緣 AI 平台可支援的應用範圍。平台具備 78 TOPS AI 運算效能，並搭載 8GB 記憶體與 8 核心 Arm CPU，讓開發者能在精巧的系統架構中，處理更複雜的 AI 推論、影像分析與即時運算工作負載。

在平台效能提升之外，NVIDIA Jetson Orin Nano 2 亦著重實際部署所需的能源效率。透過 Tensor Core 與記憶體頻寬的強化，在相同精巧外型與 40W 功耗範圍內，其推論效能最高可達 Jetson Orin Nano Super 的 2 倍；而在 15W 模式下，於相同效能條件下最高可降低 40% 功耗，讓邊緣裝置在散熱設計、電力配置及長期穩定運作方面擁有更高的彈性。

其效能與功耗效率的提升，使過去需要較高階運算平台才能執行的 AI 工作負載，得以進一步延伸至入門級邊緣裝置，為智慧機器人、配送/巡檢無人機、智慧攝影機、工業自動化及各類自主系統提供更具彈性的 AI 運算基礎。

除了傳統影像辨識與 AI 推論，NVIDIA Jetson Orin Nano 2 更進一步針對新一代生成式 AI 與多模態模型需求打造，讓大型語言模型（LLM）與視覺語言模型（VLM）能直接於記憶體與功耗受限的邊緣環境執行。

透過 NVIDIA 開放式 AI 軟體堆疊、Jetson agent skills 與完整的 AI 生態系，開發者可運行NVIDIA Cosmos、NVIDIA Nemotron、Gemma 4、Qwen 3 等，加速打造具備自然語言理解、視覺推理、情境感知及自主決策能力的進階 AI 應用。

安提國際表示，隨著 NVIDIA Jetson Orin Nano 2 提升入門級邊緣 AI 效能，如何兼顧周邊介面、散熱、電源與軟體整合，將成為產品從概念驗證走向實際部署的關鍵。安提國際長期深耕 NVIDIA Jetson 平台，提供涵蓋載板、邊緣 AI 系統、周邊整合、BSP 軟體客製化及技術支援的完整解決方案，協助客戶縮短系統整合與產品開發時程。