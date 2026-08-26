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安提國際率先支援NVIDIA Jetson Orin Nano 2 強化邊緣智慧應用

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
安提國際宣布迎接全新 NVIDIA Jetson Orin Nano 2，強化Physical AI 邊緣智慧應用。圖／安提國際提供
安提國際宣布迎接全新 NVIDIA Jetson Orin Nano 2，強化Physical AI 邊緣智慧應用。圖／安提國際提供

全球邊緣 AI 解決方案領導廠商暨邊緣 AI 基礎設施推動者安提國際（Aetina）今日宣布迎接全新 NVIDIA Jetson Orin Nano 2，進一步擴展 NVIDIA Jetson 邊緣 AI 生態系布局。作為新一代入門級邊緣 AI robotics computer，Jetson Orin Nano 2 以精巧、節能的平台設計，將更強大的生成式 AI 推論能力帶入實體世界，協助開發者打造能夠理解環境、解析語言與影像，並即時做出反應的配送與巡檢無人機、機器人與 Vision AI 系統。

安提國際表示，NVIDIA Jetson Orin Nano 2 模組預計於 2027年上半年供應，安提將持續擴展相關邊緣 AI 運算平台與系統整合方案，協助開發者與企業提前布局智慧機器人、Vision AI 與自主系統等 Physical AI 應用，加速產品開發與市場導入。

隨著 AI 模型持續朝更精簡且高效率的方向發展，越來越多原本仰賴雲端運算的 AI 能力正逐步移向邊緣裝置。對 Physical AI 應用而言，AI 系統不僅需要辨識與分析資料，更必須能在真實世界中理解情境、即時決策並採取行動，因此如何在有限的尺寸、功耗與運算資源下提供足夠的 AI 推論效能，成為智慧機器與自主系統加速普及的關鍵。

NVIDIA Jetson Orin Nano 2 以更高的運算密度與能源效率，進一步擴展入門級邊緣 AI 平台可支援的應用範圍。平台具備 78 TOPS AI 運算效能，並搭載 8GB 記憶體與 8 核心 Arm CPU，讓開發者能在精巧的系統架構中，處理更複雜的 AI 推論、影像分析與即時運算工作負載。

在平台效能提升之外，NVIDIA Jetson Orin Nano 2 亦著重實際部署所需的能源效率。透過 Tensor Core 與記憶體頻寬的強化，在相同精巧外型與 40W 功耗範圍內，其推論效能最高可達 Jetson Orin Nano Super 的 2 倍；而在 15W 模式下，於相同效能條件下最高可降低 40% 功耗，讓邊緣裝置在散熱設計、電力配置及長期穩定運作方面擁有更高的彈性。

其效能與功耗效率的提升，使過去需要較高階運算平台才能執行的 AI 工作負載，得以進一步延伸至入門級邊緣裝置，為智慧機器人、配送/巡檢無人機、智慧攝影機、工業自動化及各類自主系統提供更具彈性的 AI 運算基礎。

除了傳統影像辨識與 AI 推論，NVIDIA Jetson Orin Nano 2 更進一步針對新一代生成式 AI 與多模態模型需求打造，讓大型語言模型（LLM）與視覺語言模型（VLM）能直接於記憶體與功耗受限的邊緣環境執行。

透過 NVIDIA 開放式 AI 軟體堆疊、Jetson agent skills 與完整的 AI 生態系，開發者可運行NVIDIA Cosmos、NVIDIA Nemotron、Gemma 4、Qwen 3 等，加速打造具備自然語言理解、視覺推理、情境感知及自主決策能力的進階 AI 應用。

安提國際表示，隨著 NVIDIA Jetson Orin Nano 2 提升入門級邊緣 AI 效能，如何兼顧周邊介面、散熱、電源與軟體整合，將成為產品從概念驗證走向實際部署的關鍵。安提國際長期深耕 NVIDIA Jetson 平台，提供涵蓋載板、邊緣 AI 系統、周邊整合、BSP 軟體客製化及技術支援的完整解決方案，協助客戶縮短系統整合與產品開發時程。

機器人 平台 NVIDIA

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