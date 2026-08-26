研調：記憶體貢獻成長 估今年全球半導體營收年增92%

研調機構顧能（Gartner）預估，2026年全球半導體營收將成長92%，達到1.6兆美元；其中，記憶體營收將達到8370億美元，並於2027年進一步突破1兆美元大關。

顧能表示，在人工智慧（AI）基礎設施的持續投資，以及記憶體價格超乎預期強勁推升下，半導體產業正急遽擴張，邁入一個全新的增長階段。

顧能預估，2026年全球半導體營收將達到1.6兆美元，成長92%，2027年可望進一步達到1.9兆美元。人工智慧（AI）資料中心占半導體營收比重將自2026年的36.5%，攀升至2030年的53%。

人工智慧基礎設施從根本改變了記憶體市場格局，顧能指出，價格上漲使得2026年記憶體加速成長，隨著人工智慧基礎設施持續部署，每台人工智慧伺服器記憶體容量提高，以及對於高頻寬記憶體需求持續，將支撐2027年記憶體營收持續成長。

顧能預估，2026年記憶體營收將達到8370億美元，是半導體產業成長的主要動力，占半導體總營收比重將自2025年的27%，攀升至2026年的54%。2027年記憶體營收將超過1兆美元。

顧能估計，若不計記憶體營收，2026年半導體營收將約7180億美元，成長21.9%；2027年進一步達到8640億美元。