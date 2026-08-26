聽新聞
0:00 / 0:00
研調：記憶體貢獻成長 估今年全球半導體營收年增92%
研調機構顧能（Gartner）預估，2026年全球半導體營收將成長92%，達到1.6兆美元；其中，記憶體營收將達到8370億美元，並於2027年進一步突破1兆美元大關。
顧能表示，在人工智慧（AI）基礎設施的持續投資，以及記憶體價格超乎預期強勁推升下，半導體產業正急遽擴張，邁入一個全新的增長階段。
顧能預估，2026年全球半導體營收將達到1.6兆美元，成長92%，2027年可望進一步達到1.9兆美元。人工智慧（AI）資料中心占半導體營收比重將自2026年的36.5%，攀升至2030年的53%。
人工智慧基礎設施從根本改變了記憶體市場格局，顧能指出，價格上漲使得2026年記憶體加速成長，隨著人工智慧基礎設施持續部署，每台人工智慧伺服器記憶體容量提高，以及對於高頻寬記憶體需求持續，將支撐2027年記憶體營收持續成長。
顧能預估，2026年記憶體營收將達到8370億美元，是半導體產業成長的主要動力，占半導體總營收比重將自2025年的27%，攀升至2026年的54%。2027年記憶體營收將超過1兆美元。
顧能估計，若不計記憶體營收，2026年半導體營收將約7180億美元，成長21.9%；2027年進一步達到8640億美元。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 變頻冷氣開整天真的省？他2個月不關電費僅千元 台電揭真相
📢Turtle Beach Stealth Pro 2電競耳機開箱！可更換電池、音質驚豔 一鍵跨平台
📢行動電源哪裡回收？內行人曝1超商回收現賺回饋 3C商品獎勵金超誘人
📢 維修沒人關心…PTT沒落？資深鄉民封30年「永遠在野黨」：誰上任就罵誰
📢常答非所問？教你3步管理AI記憶 ChatGPT、Gemini都適用
📢 16款iPhone變值錢！蘋果最新Trade in舊換新價格整理 6款掉價、它少700元
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。