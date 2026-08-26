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輝達宣布推出 Jetson Orin Nano 2 機器人電腦 重新定義入門級邊緣 AI

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
NVIDIA 宣布推出 Jetson Orin Nano 2 機器人電腦，重新定義入門級邊緣。圖／NVIDIA提供
NVIDIA 宣布推出 Jetson Orin Nano 2 機器人電腦，重新定義入門級邊緣。圖／NVIDIA提供

全球AI晶片霸主輝達NVIDIA） 今日宣布推出 NVIDIA Jetson Orin Nano™ 2，這款全新機器人電腦將重新定義入門級邊緣 AI，讓數百萬名開發人員都能運用前沿等級的生成式人工智慧（AI）效能。

隨著 AI 模型變得更加精簡且高效，愈來愈多邊緣裝置成為能理解情境、解讀語言與影像，並即時採取行動的自主系統。若要將這些能力導入機器人、配送與巡檢無人機，以及視覺 AI 系統等實體機器，開發人員需要專為邊緣 AI 打造、兼具精巧設計與高能源效率的機器人電腦。

NVIDIA 機器人與邊緣 AI 副總裁 Deepu Talla 表示：「現今中小型前沿模型的精準度，已達到去年最大型前沿模型的水準，為邊緣裝置開啟即時智慧的全新可能。Jetson Orin Nano 2 將這項突破帶給數百萬名開發人員，提供邊緣即時推理所需的效能與能源效率。」

Jetson Orin Nano 2 提供 78 TOPS 的 AI 運算效能、8GB 記憶體與 8 核心 Arm CPU，在兼具成本效益與能源效率的系統中，大幅提升 AI 與影片處理效能。

NVIDIA並揭露，康耐視、斗山山貓與 Matic 等公司皆率先採用並探索 Jetson Orin Nano 2。

Jetson Orin Nano 2 透過改良的 Tensor Core 與更高的記憶體頻寬，推論效能可達 Jetson Orin Nano Super 的 2 倍，同時維持相同的精巧外型尺寸。在 15 瓦模式下，Jetson Orin Nano 2 可在提供與前一代產品相同效能的情況下，降低 40% 功耗。

憑藉 NVIDIA 開放式軟體堆疊、NVIDIA Jetson™代理技能及豐富的 AI 生態系，Jetson Orin Nano 2讓開發者能執行針對記憶體高效率邊緣推論最佳化的最新大型語言模型與視覺語言模型，包括 NVIDIA Cosmos、NVIDIA Nemotron、Gemma 4 與 Qwen 3 開放模型，快速打造先進 AI 應用。

已有超過 300 萬名開發者採用 NVIDIA 機器人技術堆疊進行開發。隨著 Jetson Orin Nano 2 推出，康耐視、斗山山貓、Matic 與 Wing 等合作夥伴正將真實世界中的邊緣 AI 應用導入精巧型裝置，包括家用機器人、視覺 AI 系統、配送與巡檢無人機、載板、硬體系統與參考解決方案。

Alphabet 旗下全球領先的無人機配送公司 Wing，目前在其配送無人機機隊中使用 Jetson Orin Nano Super 與 NVIDIA 軟體堆疊，並計畫評估 Jetson Orin Nano 2，以進一步提升即時 AI 感知與推理能力，讓從在地商家配送至住宅庭院的服務更加快速且安全。

Wing 感知技術負責人 Dinuka Abeywardena 表示：「無人機配送需仰賴快速且可靠地掌握真實世界環境的 AI。Wing 正探索 Jetson Orin Nano 2，朝打造反應更迅速、能源效率更高的無人機邁進，協助我們為客戶提供更快速、可靠的配送服務。」

先進消費型機器人公司 Matic Robots 正採用 Jetson Orin Nano 2，為家用清潔機器人帶來更直覺的互動體驗，包括對話式 AI、手勢偵測，並透過精準地圖建立與語意理解，更深入掌握居家環境，同時支援自主清潔功能。

Matic Robotics 共同創辦人暨執行長 Navneet Dalal 表示：「家用機器人必須能理解使用者、精準建立空間地圖、理解物體與空間配置，並在動態且持續變化的環境自主完成清潔。透過 Jetson Orin Nano 2，Matic 能在專為即時感知、互動與導航打造的精巧家用機器人平台上，於邊緣端執行最先進的 AI 模型。」

研揚科技、凌華科技、研華、安提國際、Antmicro、安波福、Auvidea、圓剛科技、創樂博、Connect Tech、ForeCR、智微智、Neurealm、品立科技、瑞泰新時代、RidgeRun、RS、矽遞科技、Tauro Tech、圖為科技、天准科技與聰泰科技等 Jetson 合作夥伴，也正致力於開發載板、硬體系統、客製化 AI 軟體與參考解決方案，協助客戶加速產品上市。

輝達 機器人 NVIDIA

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