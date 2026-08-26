智慧台中論壇聚焦實體AI與機器人 盧秀燕：百年難求的機會

台中市政府與東海大學共同舉辦「2026 Smart Taichung 智慧台中論壇」，今天上午開幕，邀集產官學各界參與。台中市長盧秀燕表示，台中市府透過AI三部曲超前布署，今天要共同探討AI的下個關鍵里程碑：實體AI與機器人，這是台中產業百年難求的機會。

中市府表示，本次論壇主軸是「AI、機器人、城市治理」，邀請群聯電子創辦人潘建成、鴻海集團園區長楊秋瑾、遠傳電信資訊長胡德民，以及美國喬治亞理工學院亞太地區IPaT執行長詹斯敦等業界代表專題演講，也安排2場高峰對談，讓產官學共同探討機器人產業鏈前瞻策略。

盧秀燕致詞表示，半導體和晶片是台灣的護國神山，台中縣再正在打造另外2座神山，一座是無人機，另一坐就是今天的主題AI機器人；近年AI浪潮席捲全球，台中市政府已經透過AI三部曲超前布署，今天就是要探討AI的下一個關鍵里程碑，實體AI。

盧秀燕指出，AI機器人的研發、生產與製造仰賴精密機械、高階工具機和關鍵零組件，這都是台中市產業的強項，因此AI機器人就是台中百年難求的機會，一定要好好把握；市府會積極輔導傳統製造業與精密機械業升級轉型，也會持續深化和美國在台協會AIT的合作，讓台中成為台美產業合作的關鍵伙伴，以及全球實體AI的製造基地。

東海大學校長張國恩表示，現在是工業革命要轉入智慧革命，各行各業都受到影響，東海大學也不例外，正在推動AI與永續的雙軸轉型，這也和台中的城市發展密切關聯，因此今天非常高興能和市府共同合作，合辦智慧台中論壇。

張國恩說，在AI時代下，大學應該被稱為「AI延伸大學」，這幾乎打破現有大學的架構，不可能一步到位，要漸進轉型；他問了AI，接下來該怎麼做？AI告訴他要先建立「AI賦能大學」，必須花很多時間，讓全校教師、學生與行政人員重新思考。