AI 強化糧食安全韌性！台灣在 APEC 分享智慧農業2.0成果

農業部26日表示，亞太經濟合作（APEC）第11屆糧食安全部長會議於昨日在中國大陸杭州舉行，我國由農業部次長杜文珍率團出席，分享台灣推動「智慧農業2.0」、運用AI及數位科技提升農業生產效率，以及因應極端氣候、強化農業與糧食供應鏈韌性的經驗，並倡議APEC各經濟體深化科技合作，共同提升亞太區域糧食安全。

杜文珍在會中表示，極端氣候、天然災害及供應鏈中斷等風險日益加劇，已成為各經濟體共同面對的農業挑戰。台灣近年積極推動智慧農業，運用AI、感測、資料分析及自動化等技術協助農民提升生產與管理效率，並透過「智慧農業2.0」加速創新技術落地，降低農民導入高科技的門檻，讓科技真正成為農業生產者因應氣候與市場風險的工具。

杜文珍並呼籲，APEC推動農業數位轉型與科技創新的同時，應特別關注農漁民、微中小型企業及小規模生產者的需求，透過技術分享、能力建構及區域合作，讓不同規模的農業生產者都能共享科技發展成果，進一步提升農業韌性及糧食安全。

農業部表示，這屆糧食安全部長會議聚焦如何透過創新及數位科技，以促進農業發展、振興農村經濟及確保糧食安全。與會經濟體並就強化區域糧食系統韌性形成共識，通過《透過創新與數位化強化APEC區域糧食系統韌性》及《第11屆APEC糧食安全部長會議聯合聲明》等文件，強調運用科學、資料及數位科技，提升糧食系統面對氣候及供應鏈風險的調適能力。

農業部表示，面對極端氣候與全球供應鏈不確定性，APEC各經濟體更需要深化農業科技、資訊及實務經驗交流。APEC是我國參與亞太農業及糧食安全合作的重要平台，未來將持續透過APEC分享台灣智慧農業及韌性生產經驗，深化與各經濟體合作，並將國際交流成果轉化為台灣農業發展動能，共同打造更具韌性、包容及永續的亞太農業與糧食體系。