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半導體材料「國產量能」 本土業者實力嶄露頭角

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

台灣化工業策略上以國際合作與本土技術雙軌推進，並在半導體材料領域逐步深化「國產量能」，當前，本土技術已從「進口替代」邁向「高階研發」，本土技術實力逐步嶄露頭角，蠶食過去被國際業者寡占的市場。

業界指出，台廠近年持續補齊半導體材料版圖，部分化學品已逐步實現進口替代，並持續朝技術門檻更高的配方型產品進軍。

業界表示，半導體化學品早年多由美、日等外資掌握技術，本土業者則透過技術合作逐步累積製程與研發能力，多年來逐步成就技術實力。

近年，台廠在半導體材料領域國產化腳步加快，「本土化」已是現在進行式；其中，溼製程化學品如氫氟酸、硫酸、鹽酸、多項溶劑等，本土技術已可突破外商壁壘，逐步拿下市占，打入先進製程，業者也持續朝更高階製程節點的材料需求推進。代表性業者如長春、僑力化工、廣明實業、中華化（1727）、義芳化工、勝一（1773）、李長榮化工等，均各自專精於不同材料品項。

業者指出，在晶圓大廠長期驗證及製程反饋下，台廠除持續提升材料純度與穩定性，也持續累積配方能力，加上就近服務客戶的能力，技術護城河逐漸形成。

不過，業者也指出，部分高階配方產品，如CMP研磨液、顯影液及部分蝕刻液等，以及封裝用光阻剝離劑（Stripper）等產品，是業界持續突破的目標。

半導體 製程 材料

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