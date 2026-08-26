科技大廠競相台中獵地

大立光（3008）今年第四度在台中獵地，累計已取得1.2萬坪土地。短時間內密集擴充土地與廠房，顯示大立光正為共同封裝光學（CPO）新事業提前準備產能，也反映AI與先進製造浪潮下，科技大廠在台中的土地競爭快速升溫。

城市重劃趨勢智庫分析，從台積電（2330）持續擴充中科先進製程與封裝布局、美光深耕記憶體製造，到大立光大手筆購置土地及廠房，科技企業正以實際投資行動，重新定義台中工業不動產的價值。

根據公開資訊觀測站資料，大立光四次投資累計56.48億元，且均集中於既有營運基地周邊，顯示公司並非單純配置不動產，而是有計畫地擴大台中產能版圖。

「大立光並不是唯一加碼台中的科技大廠。」城市重劃趨勢中心執行長柯昇沛說，台積電長期在中部科學園區布局先進製程，帶動設備、材料、廠務工程及精密零組件供應商向台中集中。

近期市場更傳出，台積電有意取得鄰近中科的既有面板廠房，潛在交易金額可能超過300億元，雖然相關企業尚未證實，仍凸顯成熟科技廠房的戰略價值。

美光也長期深耕台中記憶體製造與研發。隨著AI伺服器帶動高效能記憶體需求，美光的投資進一步強化中部半導體產業鏈。

柯昇沛認為 ，這種「核心大廠先投資、供應鏈再跟進」的聚落效應，將使周邊土地價值不再只取決於單價與容積率，更取決於電力、人才、廠房條件及供應鏈距離。