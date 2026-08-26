國喬攜日商攻半導體特氣 加速跨越高階材料門檻

台灣石化業者轉型「抄近路」，今年來與日商結盟動作一波波，透過台日合作模式，加速跨越半導體高階材料技術門檻。苯乙烯（SM）業者國喬（1312）昨（25）日宣布，攜手日商愛沃特株式會社（AWI）入股半導體特殊氣體業者宏廣新技，強攻半導體特氣商機。

除國喬外，李長榮化工則攜手日本JSR與華立，共同成立台灣捷時雅先進製造公司；台塑（1301）也與日商大賽璐合資成立台塑大賽璐精密化學。台日業者合作布局半導體材料的案例持續增加。業界指出，台日攜手，可整合日系技術與經驗，以及台廠製造、基礎設施及在地供應鏈效應，縮短技術開發與驗證時程。

國喬昨日表示，將與AWI共同參與宏廣新技增資案，雙方各持股35%，成為兩大股東，攜手跨足台灣半導體特殊材料市場。董事長邱德馨表示，此次新投資並非離開本業，而是以本業累積的專業技術與產業整合能力為基礎延伸布局。雙方核心高層18日於大阪會面，正式展開策略合作。

AWI以工業氣體為核心事業，提供超高純度大宗氣體、特殊氣體、設備及工程服務，並具備自主研發的氣體工廠VSU及現場供氣技術，業務涵蓋半導體、能源及醫療等領域。AWI社長千歲喜弘表示，該公司將半導體產業視為未來成長的重要策略重點，期待擴大產品與服務範疇。

宏廣新技則為台灣特殊氣體與化學品廠商，主要產品包括氟碳類、氧化亞氮（N₂O）、二氧化碳（CO₂）及氟氮混合氣（F₂/N₂）等半導體製程用特殊氣體。

國喬表示，宏廣新技具備高純度電子級特殊氣體在地生產、銷售、分析及技術支援能力，主要服務半導體晶圓製造客戶，並涵蓋太陽能及面板等產業。

國喬開啟電子化學品布局，先前已規劃於高雄大社廠區新建高純度、高效率氫氣產線，新產線預計2028年上半年全面試俥量產。