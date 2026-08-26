聽新聞
0:00 / 0:00

國喬攜日商攻半導體特氣 加速跨越高階材料門檻

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導
國喬與AWI結盟，董事長邱德馨（右五）近日率團赴大阪與AWI經營團隊會面，攜手推進半導體特化材料。圖／國喬提供
國喬與AWI結盟，董事長邱德馨（右五）近日率團赴大阪與AWI經營團隊會面，攜手推進半導體特化材料。圖／國喬提供

台灣石化業者轉型「抄近路」，今年來與日商結盟動作一波波，透過台日合作模式，加速跨越半導體高階材料技術門檻。苯乙烯（SM）業者國喬（1312）昨（25）日宣布，攜手日商愛沃特株式會社（AWI）入股半導體特殊氣體業者宏廣新技，強攻半導體特氣商機。

除國喬外，李長榮化工則攜手日本JSR與華立，共同成立台灣捷時雅先進製造公司；台塑（1301）也與日商大賽璐合資成立台塑大賽璐精密化學。台日業者合作布局半導體材料的案例持續增加。業界指出，台日攜手，可整合日系技術與經驗，以及台廠製造、基礎設施及在地供應鏈效應，縮短技術開發與驗證時程。

國喬昨日表示，將與AWI共同參與宏廣新技增資案，雙方各持股35%，成為兩大股東，攜手跨足台灣半導體特殊材料市場。董事長邱德馨表示，此次新投資並非離開本業，而是以本業累積的專業技術與產業整合能力為基礎延伸布局。雙方核心高層18日於大阪會面，正式展開策略合作。

AWI以工業氣體為核心事業，提供超高純度大宗氣體、特殊氣體、設備及工程服務，並具備自主研發的氣體工廠VSU及現場供氣技術，業務涵蓋半導體、能源及醫療等領域。AWI社長千歲喜弘表示，該公司將半導體產業視為未來成長的重要策略重點，期待擴大產品與服務範疇。

宏廣新技則為台灣特殊氣體與化學品廠商，主要產品包括氟碳類、氧化亞氮（N₂O）、二氧化碳（CO₂）及氟氮混合氣（F₂/N₂）等半導體製程用特殊氣體。

國喬表示，宏廣新技具備高純度電子級特殊氣體在地生產、銷售、分析及技術支援能力，主要服務半導體晶圓製造客戶，並涵蓋太陽能及面板等產業。

國喬開啟電子化學品布局，先前已規劃於高雄大社廠區新建高純度、高效率氫氣產線，新產線預計2028年上半年全面試俥量產。

國喬 半導體 門檻 台塑 李長榮化工

延伸閱讀

化工業強攻半導體材料

達興材衝刺半導體市場

台積電供應商Nichias與彰京開發將聯手 在新竹設PFA管廠、明年初投產

精誠資訊與日本伊藤忠科技 CTC 強強聯手 成立合資公司「CTC-SYSTEX」

相關新聞

國喬攜日商攻半導體特氣 加速跨越高階材料門檻

台灣石化業者轉型「抄近路」，今年來與日商結盟動作一波波，透過台日合作模式，加速跨越半導體高階材料技術門檻。苯乙烯（SM）業者國喬昨（25）日宣布，攜手日商愛沃特株式會社（AWI）入股半導體特殊氣體業者宏廣新技，強攻半導體特氣商機。

輝達報捷！最強AI推論機櫃Groq 3 LPX量產 鴻海進補

輝達美國時間24日宣布，搭載旗下最強AI推論晶片Groq 3 LPX的機櫃已進入全面量產階段，效能可達到業界顛峰。這意味最新Vera Rubin平台達成另一個里程碑，法人看好，鴻海是相關機櫃最大組裝廠，出貨跟著衝鋒。

SpaceX太空AI明年Q4發射衛星 比預期早一年！台鏈提前接單

SpaceX執行長馬斯克衝刺太空AI進度超前，他在X平台發文指出，旗下首批由輝達晶片驅動的AI衛星Starmind AI1將於明年第4季開始發射，並於2028年「大規模部署」，比原計畫提早至少一年。

SpaceX太空AI部署腳步可望提早 聯合再生、元晶跟著紅

SpaceX太空AI部署腳步可望比原本規劃提早至少一年，其太空資料中心電力來源將仰賴太陽能，新一波太空太陽能市場商機同步提前引爆，帶旺元晶、聯合再生等業者。

輝達VR效能驚豔！每詞元成本大減 鴻海、廣達、緯創接單看到2028年

輝達財報會議前夕，美國時間24日搶先揭露萬眾矚目的最新Vera Rubin平台效能數據，與目前最先進的GB300 NVL 72相較，Vera Rubin資料吞吐量是GB300的30倍，每詞元（Token）成本也大減，驚艷市場。

輝達推進機器人 台灣夥伴大補

輝達AI晶片大發力之際，也積極推展機器人市場，推出最新入門級邊緣AI與機器人開發系統模組「Jetson Orin Nano 2」，預計明年上半年推出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。