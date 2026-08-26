聽新聞
0:00 / 0:00

輝達報捷！最強AI推論機櫃Groq 3 LPX量產 鴻海進補

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者蕭君暉／綜合報導
輝達美國時間24日宣布，搭載旗下最強AI推論晶片Groq 3 LPX的機櫃已進入全面量產階段，效能可達到業界顛峰。路透
輝達美國時間24日宣布，搭載旗下最強AI推論晶片Groq 3 LPX的機櫃已進入全面量產階段，效能可達到業界顛峰。路透

輝達美國時間24日宣布，搭載旗下最強AI推論晶片Groq 3 LPX的機櫃已進入全面量產階段，效能可達到業界顛峰。這意味最新Vera Rubin平台達成另一個里程碑，法人看好，鴻海（2317）是相關機櫃最大組裝廠，出貨跟著衝鋒。

輝達是在「Hot Chips 2026大會」釋出相關消息。輝達去年取得Groq推論技術授權，並延攬其核心團隊，今年3月發表Groq 3 LPU推論晶片，最新宣布搭載256顆Groq 3 LPU晶片的Groq 3 LPX機櫃全面量產。該機櫃將搭配Vera CPU與Rubin GPU，部署於雲端業者Nebius，預計今年稍晚啟用。

輝達執行長黃仁勳表示，Vera Rubin透過專為代理型AI時代設計、針對工作負載進行最佳化的AI工廠配置，拓展相關願景，並藉由LPX的超高速詞元（Token）生成，進一步推進效能前沿。這將改變智慧的產生方式，在全球AI運算需求加速成長之際，再次大幅提升AI的輸送量、效率與回應速度。

Groq 3 LPX機櫃是專為強化Vera Rubin平台的互動效能而設計，讓AI代理更快回應並完成複雜任務。輝達積極推動這款產品量產並提供給客戶，凸顯低延遲推論的重要性。

輝達指出，Groq 3 LPX針對程式設計等AI代理工作，低延遲工作負載表現出色，其回應速度最高達到最近競爭平台的四倍。

Groq 3 LPX全面量產，並非為了採用推論晶片來取代GPU，而是為了補充Vera Rubin傳統GPU架構，在低延遲Token生成方面的能力。

Groq 3 LPX作為Vera Rubin平台的關鍵元件，輝達也端出數據向業界證明「這是最強AI推論晶片」。在Artificial Analysis測試中，搭載Gemma 4 31B模型、10萬個Token上下文時，Groq 3 LPX實現每秒可處理3,400個Token，為該模型創下最高紀錄。

輝達表示，Groq晶片內建500MB SRAM，以減少記憶體造成的運算瓶頸，該SRAM由三星生產，GPU則由台積電（2330）代工。

輝達強調，AI代理面臨兩大計算挑戰，一方面必須有效處理日益龐大的上下文，另一方面必須持續以極低延遲產生Token。Vera Rubin NVL72負責更廣泛的訓練、推論與上下文處理，Groq 3 LPX則優化交互速度，提升Token生成速度。

輝達 鴻海 黃仁勳 晶片

延伸閱讀

輝達Groq 3 LPX機櫃全面量產 Nebius率先採用

輝達200億美元收購成果曝光 三星代工的Groq晶片量產、今年稍晚啟用

輝達財報倒數股價連7跌…市場關注2028需求能見度 釋出訊號是關鍵

馬斯克：SpaceX搭載輝達晶片「太空AI資料中心」明年第4季送上軌道

相關新聞

國喬攜日商攻半導體特氣 加速跨越高階材料門檻

台灣石化業者轉型「抄近路」，今年來與日商結盟動作一波波，透過台日合作模式，加速跨越半導體高階材料技術門檻。苯乙烯（SM）業者國喬昨（25）日宣布，攜手日商愛沃特株式會社（AWI）入股半導體特殊氣體業者宏廣新技，強攻半導體特氣商機。

輝達報捷！最強AI推論機櫃Groq 3 LPX量產 鴻海進補

輝達美國時間24日宣布，搭載旗下最強AI推論晶片Groq 3 LPX的機櫃已進入全面量產階段，效能可達到業界顛峰。這意味最新Vera Rubin平台達成另一個里程碑，法人看好，鴻海是相關機櫃最大組裝廠，出貨跟著衝鋒。

SpaceX太空AI明年Q4發射衛星 比預期早一年！台鏈提前接單

SpaceX執行長馬斯克衝刺太空AI進度超前，他在X平台發文指出，旗下首批由輝達晶片驅動的AI衛星Starmind AI1將於明年第4季開始發射，並於2028年「大規模部署」，比原計畫提早至少一年。

SpaceX太空AI部署腳步可望提早 聯合再生、元晶跟著紅

SpaceX太空AI部署腳步可望比原本規劃提早至少一年，其太空資料中心電力來源將仰賴太陽能，新一波太空太陽能市場商機同步提前引爆，帶旺元晶、聯合再生等業者。

輝達VR效能驚豔！每詞元成本大減 鴻海、廣達、緯創接單看到2028年

輝達財報會議前夕，美國時間24日搶先揭露萬眾矚目的最新Vera Rubin平台效能數據，與目前最先進的GB300 NVL 72相較，Vera Rubin資料吞吐量是GB300的30倍，每詞元（Token）成本也大減，驚艷市場。

輝達推進機器人 台灣夥伴大補

輝達AI晶片大發力之際，也積極推展機器人市場，推出最新入門級邊緣AI與機器人開發系統模組「Jetson Orin Nano 2」，預計明年上半年推出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。