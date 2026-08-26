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蘋果發表M6及M5 Ultra晶片 強化桌機AI運算能力

中央社／ 台北25日電

蘋果公司（Apple）今天在官網發表新一代自研晶片M6與M5 Ultra，同時推出搭載新晶片的桌上型電腦Mac mini與Mac Studio，全面強化裝置端人工智慧（AI）運算能力與繪圖效能。

蘋果指出，M6是首款採用2奈米製程打造的蘋果晶片，配備12核心中央處理器（CPU）與12核心繪圖處理器（GPU），並搭載雙16核心神經網路引擎，讓AI的GPU峰值運算能力較M5提升近30%。

M6支援最高32GB統一記憶體，頻寬達170GB/s，多執行緒效能較M5提升最快達1.2倍、較M1提升最快達2.4倍。

定位專業工作站級別的M5 Ultra晶片採用4晶粒架構，透過UltraFusion技術串連2顆雙晶粒的M5 Max晶片。M5 Ultra最高配備36核心CPU與80核心GPU，統一記憶體頻寬達1.2TB/s、最高支援512GB統一記憶體；其AI峰值GPU運算效能相較M3 Ultra提升最高可達4.5倍。

終端硬體方面，新款超小型桌上電腦Mac mini提供M6與M5 Pro兩種晶片版本。搭載M6的機種首度在每個GPU核心中加入神經網路加速器，AI運算效能較M4版Mac mini提升最快達4倍、繪圖效能提升最高達2倍，並標配16GB統一記憶體。

搭載M5 Pro的Mac mini最高配備18核心CPU與20核心GPU，支援最高64GB統一記憶體與Thunderbolt 5連接埠。新款Mac mini也升級支援Wi-Fi 7、藍牙6與2.5Gb乙太網路。

同步亮相的新款Mac Studio推出搭載M5 Max與M5Ultra晶片兩種版本，鎖定需要處理大型AI模型訓練、複雜3D場景渲染及高解析度影片後製的專業創作者與開發者，提供最高512GB統一記憶體規格，AI效能相較前代提升最高達4.3倍以上。

晶片 蘋果 Mac Mini

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