聽新聞
0:00 / 0:00

輝達推進機器人 台灣夥伴大補

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

輝達AI晶片大發力之際，也積極推展機器人市場，推出最新入門級邊緣AI與機器人開發系統模組「Jetson Orin Nano 2」，預計明年上半年推出。

法人認為，輝達持續推進機器人與邊緣AI相關產品線，將助攻研華（2395）、新漢（8234）等台灣夥伴後市。

輝達執行長黃仁勳先前提到，實體AI是輝達下一波成長浪潮，機器人、汽車及工廠將能感知、推理及規畫，並在動態環境內運作。

而輝達已建構此領域的完整循環，包括AI工廠訓練模型、Omniverse在虛擬世界建立數位孿生、Jetson運算在機器人內運作，Cosmos則是驅動一切的世界基礎模型。

輝達強調，Jetson Orin Nano 2配置八核心安謀Cortex-A78 CPU，由Ampere GPU提供強大效能，具備78 TOPS的INT8算力，效能是前一代產品的二倍，能即時執行前沿模型，還能在減少40％耗電量的情況下，達到相同的效能。

輝達相關布局完整，目前還有進階的Jetson Orin NX系統模組，可提供157 TOPS的AI性能，以及更高階的Jetson AGX Orin系統模組，可提供高達275 TOPS的AI性能。

另外還有日前剛發布的Jetson T3000／T2000，各提供865 FP4 TFLOPS與400 FP4 TFLOPS運算效能。至於目前最高階的Jetson T5000 / T4000，算力最高達2,070／1200 FP4 TFLOPS。

輝達表示，隨著代理式AI發展，AI應用正在數位世界快速普及，同樣地也可以推展到實體世界，而在部署相關運算時，需要先訓練、測試AI，並進行模擬。

因此，輝達會與整個生態系合作，若客戶需要建構機器人，無論是人形機器人、機械手臂或協作型機器人、或無人機等，只要對機器人的大腦有需求，該公司都可以提供核心技術。

機器人 黃仁勳 輝達

延伸閱讀

俄軍無人機驚見輝達迷你電腦！紐時曝AI自主獵殺目標 無真人參與

東吳推高中生AI教學營 110人取得輝達完課證書

輝達傳注資AI新創Perplexity 帶動新一波建設

台德倡議推動百工百業AI應用 因應算力、電力、與低碳轉型的挑戰

相關新聞

國喬攜日商攻半導體特氣 加速跨越高階材料門檻

台灣石化業者轉型「抄近路」，今年來與日商結盟動作一波波，透過台日合作模式，加速跨越半導體高階材料技術門檻。苯乙烯（SM）業者國喬昨（25）日宣布，攜手日商愛沃特株式會社（AWI）入股半導體特殊氣體業者宏廣新技，強攻半導體特氣商機。

輝達報捷！最強AI推論機櫃Groq 3 LPX量產 鴻海進補

輝達美國時間24日宣布，搭載旗下最強AI推論晶片Groq 3 LPX的機櫃已進入全面量產階段，效能可達到業界顛峰。這意味最新Vera Rubin平台達成另一個里程碑，法人看好，鴻海是相關機櫃最大組裝廠，出貨跟著衝鋒。

SpaceX太空AI明年Q4發射衛星 比預期早一年！台鏈提前接單

SpaceX執行長馬斯克衝刺太空AI進度超前，他在X平台發文指出，旗下首批由輝達晶片驅動的AI衛星Starmind AI1將於明年第4季開始發射，並於2028年「大規模部署」，比原計畫提早至少一年。

SpaceX太空AI部署腳步可望提早 聯合再生、元晶跟著紅

SpaceX太空AI部署腳步可望比原本規劃提早至少一年，其太空資料中心電力來源將仰賴太陽能，新一波太空太陽能市場商機同步提前引爆，帶旺元晶、聯合再生等業者。

輝達VR效能驚豔！每詞元成本大減 鴻海、廣達、緯創接單看到2028年

輝達財報會議前夕，美國時間24日搶先揭露萬眾矚目的最新Vera Rubin平台效能數據，與目前最先進的GB300 NVL 72相較，Vera Rubin資料吞吐量是GB300的30倍，每詞元（Token）成本也大減，驚艷市場。

輝達推進機器人 台灣夥伴大補

輝達AI晶片大發力之際，也積極推展機器人市場，推出最新入門級邊緣AI與機器人開發系統模組「Jetson Orin Nano 2」，預計明年上半年推出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。