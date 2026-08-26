輝達推進機器人 台灣夥伴大補
輝達AI晶片大發力之際，也積極推展機器人市場，推出最新入門級邊緣AI與機器人開發系統模組「Jetson Orin Nano 2」，預計明年上半年推出。
法人認為，輝達持續推進機器人與邊緣AI相關產品線，將助攻研華（2395）、新漢（8234）等台灣夥伴後市。
輝達執行長黃仁勳先前提到，實體AI是輝達下一波成長浪潮，機器人、汽車及工廠將能感知、推理及規畫，並在動態環境內運作。
而輝達已建構此領域的完整循環，包括AI工廠訓練模型、Omniverse在虛擬世界建立數位孿生、Jetson運算在機器人內運作，Cosmos則是驅動一切的世界基礎模型。
輝達強調，Jetson Orin Nano 2配置八核心安謀Cortex-A78 CPU，由Ampere GPU提供強大效能，具備78 TOPS的INT8算力，效能是前一代產品的二倍，能即時執行前沿模型，還能在減少40％耗電量的情況下，達到相同的效能。
輝達相關布局完整，目前還有進階的Jetson Orin NX系統模組，可提供157 TOPS的AI性能，以及更高階的Jetson AGX Orin系統模組，可提供高達275 TOPS的AI性能。
另外還有日前剛發布的Jetson T3000／T2000，各提供865 FP4 TFLOPS與400 FP4 TFLOPS運算效能。至於目前最高階的Jetson T5000 / T4000，算力最高達2,070／1200 FP4 TFLOPS。
輝達表示，隨著代理式AI發展，AI應用正在數位世界快速普及，同樣地也可以推展到實體世界，而在部署相關運算時，需要先訓練、測試AI，並進行模擬。
因此，輝達會與整個生態系合作，若客戶需要建構機器人，無論是人形機器人、機械手臂或協作型機器人、或無人機等，只要對機器人的大腦有需求，該公司都可以提供核心技術。
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