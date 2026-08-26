聽新聞
0:00 / 0:00

輝達VR效能驚豔！每詞元成本大減 鴻海、廣達、緯創接單看到2028年

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
輝達秀出Vera Rubin效能數據，市場驚艷。聯合報系資料照
輝達秀出Vera Rubin效能數據，市場驚艷。聯合報系資料照

輝達財報會議前夕，美國時間24日搶先揭露萬眾矚目的最新Vera Rubin平台效能數據，與目前最先進的GB300 NVL 72相較，Vera Rubin資料吞吐量是GB300的30倍，每詞元（Token）成本也大減，驚豔市場。

業界看好，在主要雲端廠商積極衝刺算力、降低能耗之際，Vera Rubin挾效能大增、每Token成本大減優勢，將掀起新一波AI伺服器搶購潮，讓鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等代工夥伴訂單滿手，訂單能見度放眼到2028年。

輝達是在「Hot Chips 2026大會」揭露Vera Rubin平台效能數據，以研究機構SemiAnalysis打造專門用來評估測試AI代理效能的AgentX工具，並透過具備高度開源性的DeepSeek V4 Pro模型，用來測試效能，結果顯示資料吞吐量達到GB300 NVL 72的30倍，每Token成本也大減。

據了解，Vera Rubin已經獲得微軟、Google、甲骨文及CoreWeave等雲端大廠採用，這次確認量產後版本效能優異，在財報會議前引起市場熱議。針對搭載Vera Rubin的AI伺服器組裝業務，鴻海、廣達、緯創等主力代工廠都已經「準備好了」，並對後續出貨信心十足。

鴻海規劃，Vera Rubin第3季驗證逐步完成、供應鏈及產能準備到位，第4季放量出貨，將成為明年主力產品，預期集團在全球AI伺服器市占率持續提高，朝50％目標邁進。

廣達表示，Vera Rubin在第3季開始進入新產品量產轉換期，轉換過程相當順利，預期今年第3季AI伺服器營收可望季增雙位數百分比，全年相關業績可望翻倍成長。

緯創也開始進入量產Vera Rubin伺服器階段，除了以台灣為主要生產基地，美國德州廠後續亦可望導入新產品量產。

輝達 廣達 緯創 鴻海 財報

延伸閱讀

輝達Groq 3 LPX機櫃全面量產 Nebius率先採用

輝達財報倒數股價連7跌…市場關注2028需求能見度 釋出訊號是關鍵

輝達傳注資AI新創Perplexity 帶動新一波建設

財報前強心針！輝達奪印度AI資料中心業者大單 共9千套Vera Rubin系統

相關新聞

國喬攜日商攻半導體特氣 加速跨越高階材料門檻

台灣石化業者轉型「抄近路」，今年來與日商結盟動作一波波，透過台日合作模式，加速跨越半導體高階材料技術門檻。苯乙烯（SM）業者國喬昨（25）日宣布，攜手日商愛沃特株式會社（AWI）入股半導體特殊氣體業者宏廣新技，強攻半導體特氣商機。

輝達報捷！最強AI推論機櫃Groq 3 LPX量產 鴻海進補

輝達美國時間24日宣布，搭載旗下最強AI推論晶片Groq 3 LPX的機櫃已進入全面量產階段，效能可達到業界顛峰。這意味最新Vera Rubin平台達成另一個里程碑，法人看好，鴻海是相關機櫃最大組裝廠，出貨跟著衝鋒。

SpaceX太空AI明年Q4發射衛星 比預期早一年！台鏈提前接單

SpaceX執行長馬斯克衝刺太空AI進度超前，他在X平台發文指出，旗下首批由輝達晶片驅動的AI衛星Starmind AI1將於明年第4季開始發射，並於2028年「大規模部署」，比原計畫提早至少一年。

SpaceX太空AI部署腳步可望提早 聯合再生、元晶跟著紅

SpaceX太空AI部署腳步可望比原本規劃提早至少一年，其太空資料中心電力來源將仰賴太陽能，新一波太空太陽能市場商機同步提前引爆，帶旺元晶、聯合再生等業者。

輝達VR效能驚豔！每詞元成本大減 鴻海、廣達、緯創接單看到2028年

輝達財報會議前夕，美國時間24日搶先揭露萬眾矚目的最新Vera Rubin平台效能數據，與目前最先進的GB300 NVL 72相較，Vera Rubin資料吞吐量是GB300的30倍，每詞元（Token）成本也大減，驚艷市場。

輝達推進機器人 台灣夥伴大補

輝達AI晶片大發力之際，也積極推展機器人市場，推出最新入門級邊緣AI與機器人開發系統模組「Jetson Orin Nano 2」，預計明年上半年推出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。