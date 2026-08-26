輝達VR效能驚豔！每詞元成本大減 鴻海、廣達、緯創接單看到2028年
輝達財報會議前夕，美國時間24日搶先揭露萬眾矚目的最新Vera Rubin平台效能數據，與目前最先進的GB300 NVL 72相較，Vera Rubin資料吞吐量是GB300的30倍，每詞元（Token）成本也大減，驚豔市場。
業界看好，在主要雲端廠商積極衝刺算力、降低能耗之際，Vera Rubin挾效能大增、每Token成本大減優勢，將掀起新一波AI伺服器搶購潮，讓鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等代工夥伴訂單滿手，訂單能見度放眼到2028年。
輝達是在「Hot Chips 2026大會」揭露Vera Rubin平台效能數據，以研究機構SemiAnalysis打造專門用來評估測試AI代理效能的AgentX工具，並透過具備高度開源性的DeepSeek V4 Pro模型，用來測試效能，結果顯示資料吞吐量達到GB300 NVL 72的30倍，每Token成本也大減。
據了解，Vera Rubin已經獲得微軟、Google、甲骨文及CoreWeave等雲端大廠採用，這次確認量產後版本效能優異，在財報會議前引起市場熱議。針對搭載Vera Rubin的AI伺服器組裝業務，鴻海、廣達、緯創等主力代工廠都已經「準備好了」，並對後續出貨信心十足。
鴻海規劃，Vera Rubin第3季驗證逐步完成、供應鏈及產能準備到位，第4季放量出貨，將成為明年主力產品，預期集團在全球AI伺服器市占率持續提高，朝50％目標邁進。
廣達表示，Vera Rubin在第3季開始進入新產品量產轉換期，轉換過程相當順利，預期今年第3季AI伺服器營收可望季增雙位數百分比，全年相關業績可望翻倍成長。
緯創也開始進入量產Vera Rubin伺服器階段，除了以台灣為主要生產基地，美國德州廠後續亦可望導入新產品量產。
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