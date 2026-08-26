SpaceX太空AI部署腳步可望提早 聯合再生、元晶跟著紅

SpaceX太空AI部署腳步可望比原本規劃提早至少一年，其太空資料中心電力來源將仰賴太陽能，新一波太空太陽能市場商機同步提前引爆，帶旺元晶（6443）、聯合再生（3576）等業者。

其中，最受矚目的是用於太空環境的鈣鈦礦太陽能，目前元晶、聯合再生均積極開發中。

元晶因與特斯拉合作多年，被視為未來最有機會切入SpaceX供應鏈的台廠；聯合再生則是研發鈣鈦礦太陽能多年，正在申請相關專利，朝量產方向邁進。

業界人士指出，鈣鈦礦太陽能技術很有機會成為產業的明日之星，而且比傳統矽晶太陽能更適合用於太空，加上太空零組件的門檻較高，因此較不會出現傳統矽晶太陽能流血殺價的情況，對太陽能業者毛利率與獲利表現有正面挹注。

據悉，鈣鈦礦太陽能電池因具備高耐熱、高抗輻射與高轉換效率等三大優勢，被視為最適合用於太空AI的發電技術，目前國內太陽能廠都在積極開發中，希冀提前卡位市場商機。

國內太陽能業者表示，地球資源有限，包括土地、電力也都有限，唯有往太空去發展才能突破瓶頸，而太空中唯一的電力來源就是太陽能，因此只要人類不放棄往太空發展，太陽能就是唯一的解答。

太陽能業者分析，太空AI產業趨勢以及產業目標都已經開始成形，如今SpaceX提前啟動太空AI計畫，勢必有助於太陽能產業未來發展。