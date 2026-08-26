SpaceX太空AI明年Q4發射衛星 比預期早一年！台鏈提前接單

SpaceX執行長馬斯克衝刺太空AI進度超前，他在X平台發文指出，旗下首批由輝達晶片驅動的AI衛星Starmind AI1將於明年第4季開始發射，並於2028年「大規模部署」，比原計畫提早至少一年。

這意味昇達科（3491）、華通（2313）、事欣科（4916）等協力廠將提前迎來大單，業績衝鋒。

馬斯克並強調，這種以衛星形式打造的AI資料中心，將比傳統機櫃式資料中心「大幅簡化、成本更低、密度更高且重量更輕」。

SpaceX在6月宣布IPO計畫時，就把太空資料中心列為重要發展方向，目標打造一個由衛星組成的網絡，能在軌道上進行運算，而且比在陸地上營運的資料中心成本更低，對環境更加友善。

SpaceX已向美國聯邦通訊委員會（FCC）申請批准，希望啟動一個部署多達100萬顆衛星的網絡，用於為AI執行複雜運算。

在籌備上市的過程中，SpaceX原本表示，太空AI大計最快要到2028年才會發射相關衛星。不過，馬斯克最新貼文將時程大幅提前，改口將在「明年」啟動。

馬斯克最新貼文指出，「SpaceX與輝達合作，已設計出針對太空環境優化的輝達最新Vera Rubin NVL72系統，明年第4季發射送上軌道，並在2028年達到大規模部署。」

輝達則表示，SpaceX將部署輝達Vera系統，以加速驅動其下一代代理型AI的協調管理、程式碼執行與資料處理，讓GPU能持續進行運算，同時讓AI代理能夠快速執行任務。

SpaceX在本月稍早表示，將獨家採用輝達的技術，用於該公司計劃部署於太空中的AI基礎設施。馬斯克原本曾說，SpaceX會尋求採用不同晶片、不同設計方案，但最後認為輝達的系統最適合用於太空AI。

法人指出，SpaceX持續發射衛星寬頻通訊的新一代衛星V3，同時加速太空資料中心計畫，將提前發射Starmind AI1衛星，天上的衛星持續以成千上萬顆的速度發射，地上的地面站及用戶端設備也持續以數百萬、上千萬的速度成長，將帶動昇達科、華通、事欣科等相關台鏈出貨。

昇達科密切關注太空AI等衛星新應用，總經理吳東義表示，目前主要客戶已在衛星上加上運算功能，推升衛星傳輸元件用量及星間鏈路需求，看好未來新客戶機會包含寬頻衛星、太空資料中心、太空太陽能、火箭發射及衛星巴士等，已與多家客戶簽訂合作協議。

華通是SpaceX核心PCB供應商，合作逾十年。受惠SpaceX新一代V3衛星規格升級，法人指出，新規格將提升衛星PCB用量、製程難度及單顆衛星價值，預估2026、2027年衛星業務占營收比重可望提升至21%、24%。

事欣科預計，低軌衛星相關業務將呈現爆發性成長，以今年低軌衛星占整體訂單比重18%至20%來看，將比去年至少翻倍成長，不排除數倍提升。