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Google TPU帶動訂單成長！聯發科、創意、世芯 大摩按讚

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「亞太科技產業」報告中指出，隨著Google TPU v10的複雜度提高，聯發科（2454）在打造TPU v10晶片時，將有空間讓多家設計服務供應商負責不同的「區塊（blocks）」。

其中，聯發科仍然是TPU v10的主要協調者；創意有信心能參與Google TPU的專案設計服務；Google採用的客戶自有光罩／工具（COT）商業模式，這也將會讓世芯-KY能夠有機會取得相關的設計服務訂單。

大摩給予三家公司「優於大盤」評級，並分別上調創意、世芯-KY目標價至6,288元及5,888元。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻指出，看好創意在2027年可以獲得更好的台積電3奈米配置，以及在Meta / Microsoft專案中有所斬獲，也宣布發行可轉換公司債（CB）以擴大業務規模。

此外，看好世芯-KY在Trainium 4將帶來80億美元的營收貢獻，預估2028年的每股稅後純益（EPS）將年增60%。

大摩 聯發科 世芯 Google

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