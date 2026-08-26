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台積關鍵供應商Nichias將來台設廠 計畫明年投產PFA管材

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者尹慧中／綜合報導

日媒報導，台積電（2330）關鍵供應商日商Nichias與台灣彰京開發公司擬攜手在新竹建特殊塑膠零組件廠，生產半導體製程不可或缺的PFA管材，若順利，新廠可望於2027年初投產。

業界認為，台積電的重要耗材協力廠先後來台設廠，可望持續強化在地供應鏈韌性。

2021至2022年全球曾因疫情導致供應鏈大亂，當時PFA管材一度成為晶圓廠擴產的主要瓶頸，相關材料與零組件交貨期曾長至一年，甚至讓台積電出面協調，讓供應商直接對上游材料製造商取貨。

PFA管材是高效能的鐵氟龍塑料「全氟烷氧基聚合物」（PFA），以此製成特殊管線，在晶片製造過程中能確保安全、無汙染地輸送超純水、研磨漿料以及各種強酸強鹼化學液。

必須具備極佳的耐化學性防止侵蝕，超高純度避免雜質被溶出導致純水或漿料被汙染。

目前僅美商科慕（Chemours）、日商大金等少數業者具備生產高耐久PFA材料的能力，而能提供符合半導體產業嚴格要求的高品質流體管路零組件與解決方案的廠商，更是屈指可數。

台積電在最新永續報告書提及，致力降低斷料風險並確保供應鏈穩定，針對矽晶圓、製程用化學原料、黃光製程材料、氣體及化學研磨材料等主要原物料，制定以「多元料源、品質控管、在地化採購、永續營運」為核心的管理策略。

為解決產能不足、品質缺陷與及潛在風險，台積電在全球開發多元料源，並提升在地採購比率，支持地方經濟並強化供應鏈韌性。台積電也指出，會邀請各國供應商至各營運據點設立生產、研發、培訓單位，也持續推動或維持在地採購比重，達到長期目標。

台灣半導體產業協會理事長、台積電資深副總經理侯永清先前指出，提高材料與化學品在地供應，是強化供應鏈韌性的關鍵。

台積電是晶圓代工龍頭，帶動整體供應鏈形成穩定擴張的生態系。在永續報告書中也公布，去年帶動供應鏈產值達4.57兆元，為了幫助廠商符合全球ESG趨勢，也投入1.6億元補助供應鏈減碳，新增年減碳16.5萬公噸，推動產業低碳轉型。

晶圓廠 半導體 台積電

延伸閱讀

台積電供應商Nichias與彰京開發將聯手 在新竹設PFA管廠、明年初投產

台積電去年帶動4.57兆元供應鏈產值

台積電晶片去年省電1,800億度

台積電提升再生能源用電比重 先進製程研發雙軌並進

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