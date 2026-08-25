華立集團能源子公司9月30日整併 提高營運效率

2026臺灣永續峰會25日在台北登場，今年以「從熱議到落地效應：以數位雙生與工業AI驅動淨零永續」為主題。台德產官界認為，台灣在鞏固全球AI供應鏈核心地位之際，下一階段關鍵將從「製造AI」進一步走向「使用AI」，加速人工智慧跨產業落地、提升中小企業數位化能力，同時面對算力、電力與低碳轉型三重挑戰。

2026-08-25 19:35