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華立集團能源子公司9月30日整併 提高營運效率
華立（3010）25日公告子公司富綠新能源與汎晟開發公司、汎晅開發公司公告簡易合併案，公司說可提高營運效率。合併基準日為115年09月30日。自合併基準日起，富綠新能源概括承受汎晟開發及汎暄開發之全部權利義務。
依據公告存續公司：富綠新能源股份有限公司 (華立企業100%子公司)，消滅公司：汎晟開發股份有限公司 (富綠新能源100%子公司)，消滅公司：汎暄開發股份有限公司 (富綠新能源100%子公司)，合併後存續公司之公司名稱為「富綠新能源股份有限公司」。
公告提到，汎晟開發及汎暄開發為富綠新能源100%持有之子公司，為促進企業整合，採「吸收合併」之方式合併，並不影響富綠新能源股東權益。企業整合因應未來產業發展暨提昇公司競爭力。
華立公告提到併購後預計產生之效益：將整體提高營運效率。
富綠新能源：主要營業項目為再生能源自用發電設備業。汎晟開發：主要營業項目為再生能源自用發電設備業。汎暄開發：主要營業項目為再生能源自用發電設備業。
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