大立光掀起台中獵地潮 中部工業腹地升級為下一波科技競爭的戰略資產

大立光（3008）今年第四度在台中獵地，累計取得1.2萬坪土地。短時間內密集擴充土地與廠房，顯示大立光正為共同封裝光學(CPO)新事業提前準備產能，也反映AI與先進製造浪潮之下，科技大廠在台中的土地競爭快速升溫。

城市重劃趨勢智庫分析，從台積電（2330）持續擴充中科先進製程與封裝布局、美光（Micron）深耕記憶體製造，到大立光大手筆購置土地及廠房，科技企業正以實際投資行動，重新定義台中工業不動產的價值。

根據公開資訊觀測站資料，大立光此次取得台中市南屯區精密機械科技創新園區精科一路8號、10號建物，地點就位於大立光總部後方。土地約6,292坪、建物約7,054坪，總交易金額30.8億元，取得目的為支應未來擴充產能需求。

此前，大立光6月先以6.28億元購入南屯區1,461坪土地及1,532坪建物；7月21日再以5.61億元取得約1,247坪土地及2,672坪建物；7月24日又投入13.79億元，買進西屯區3,065坪土地及1,662坪建物。

加上最新交易，大立光四次投資累計56.48億元，且均集中於既有營運基地周邊，顯示公司並非單純配置不動產，而是有計畫地擴大台中產能版圖。

城市重劃趨勢中心執行長柯昇沛指出，相較於重新購地、規劃及興建廠房，取得現成土地與建物，更有機會縮短設備進駐與產線建置時間。對科技企業而言，買進的不只是土地，更是量產的時間。

大立光過去以手機鏡頭聞名，如今積極布局CPO，代表AI產業的競爭焦點，正從晶片運算延伸至高速資料傳輸。

目前，大立光布局產品包括Fiber Array (FA，光纖陣列)及PMLA整合光學元件。這類精密光通訊產品，對廠房震動控制、樓板承重、進出料穩定及產線配置要求極高，生產精度更進入微米甚至奈米等級。

由於既有手機鏡頭產線接近滿載，CPO新業務也無法與原有設備及空間完全共用，因此必須重新規劃生產基地。尤其，當產品進入送樣、認證及試產線建置階段，能否及時取得符合條件的土地與廠房，將直接影響企業搶占訂單的速度。

「大立光並不是唯一加碼台中的科技大廠。」柯昇沛說，台積電長期在中部科學園區布局先進製程，帶動設備、材料、廠務工程及精密零組件供應商向台中集中。

近期市場更傳出，台積電有意買下友達（2409）中科廠房，潛在交易金額可能超過300億元，雖然相關企業尚未證實，仍凸顯成熟科技廠房的戰略價值。

美光也長期深耕台中記憶體製造與研發。隨著AI伺服器帶動高效能記憶體需求，美光的投資進一步強化中部半導體產業鏈。

柯昇沛分析，這種「核心大廠先投資、供應鏈再跟進」的聚落效應，將使周邊土地價值不再只取決於單價與容積率，更取決於電力、人才、廠房條件及供應鏈距離。

進入AI與先進製造時代，企業評估工業用地的標準已經改變。除了土地價格，更重視產權是否完整、電力是否充足、廠房能否改造，以及能否快速投入量產。

尤其位於中科、台中工業區、精密機械科技創新園區及中彰投主要交通廊帶，具備現成廠房、完整產權與擴建條件的標的，稀缺性將進一步提升。

城市重劃趨勢智庫認為，下一波工業地產競爭，將是科技企業爭奪產能、供應鏈位置與量產時間的競爭。能協助企業提早量產的土地，其價值也將從傳統不動產價格，進一步轉化為訂單價值。

另外，產業投資也會帶動就業與居住需求。今年上半年，台中淨移入人口達3,891人，排名全台第二，僅比桃園少1人，反映科技與製造業持續吸引人才及家庭進駐。

泛水湳14期可望承接中科、精科及台中工業區的科技人口；七期具備企業總部、商業機能及高端住宅聚落，主要吸引企業經營者與高階主管；烏日高鐵特區則受惠高鐵、台鐵及捷運三鐵共構，承接跨縣市通勤與商務需求。

高鐵台中站一年旅運量約2,700萬人次，是全台僅次於台北的重要高鐵門戶，也使烏日成為中彰投產業生活圈的重要交通核心。

不過，這波科技投資最直接的影響，仍將優先反映於工業土地、既有廠房、物流倉儲及企業營運據點，住宅市場則是產業人口增加後的外溢效益。

業界認為，大立光四度獵地，不只是單一企業擴產，更代表AI與先進製造正在中部形成新一波產業土地需求。科技企業買的不只是土地，而是產能、訂單與時間；中部工業腹地，也正從傳統生產空間，升級為下一波科技競爭的戰略資產。

大立光今年第四度在台中獵地，反映AI浪潮下，科技大廠在台中的土地競爭快速升溫。聯合報系資料照