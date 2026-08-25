台灣新鑽石材料 SEMICON Taiwan 2026將展新半導體散熱應用

台灣新鑽石材料（TDMC）今日預告將於 SEMICON Taiwan 2026 國際半導體展中，正式發布一系列次世代鑽石熱管理方案，宣告台灣在高階散熱材料自主化邁出歷史性的一步，為全球半導體產業提供終極「降溫解方」。TDMC 也預告目前已洽談國內外多家指標性 IC 設計及封測廠展開共同開發計畫，將極致材料轉化為商用引擎。為展現豐碩研發成果。

隨著全球人工智慧（AI）大語言模型與算力需求呈指數級狂飆，加上 HPC 高效能運算及第三代半導體（GaN/SiC）在電動車與高通訊領域的廣泛應用，晶片功率密度急遽攀升。當前高階晶片的發熱量已逼近傳統散熱材料的物理極限，「熱管理」正式成為 2.5D/3D 先進封裝與高頻高熱元件能否持續推進摩爾定律的關鍵瓶頸。

鑽石被譽為自然界的「導熱之王」，其熱導率高達 1500–2200 W/m·K，是傳統銅散熱材料的 3 至 5 倍。

TDMC 說明，憑藉先進的微波氣相沉積（MPCVD）、逾二十年電漿技術積累與獨家微結構精密加工技術，成功克服硬脆材料難以加工的產業痛點，強勢推出三大亮點產品首先是最具革命性的「單晶鑽石微流道」，專為先進封裝與高熱通量熱點（Hotspots）設計，直接將微米級流道整合於鑽石基底，實現超高效率的晶圓級液冷導熱架構；其次為「單晶鑽石熱導片」，以極佳平整度與金屬化沉積技術，低熱阻完美貼合高功率射頻與光通訊晶片；最後是「鑽石合金與複合材料」，完美兼顧超高導熱與可調控的熱膨脹係數（CTE），徹底解決傳統散熱片在極端冷熱循環下產生的應力破裂危機。

面對晶片架構與異質整合封裝的日益複雜化，TDMC 強調，其核心價值已從單一材料供應升級為「協同設計與資源整合」。當半導體製程正式邁入埃米（Angstrom）與 3D 立體封裝世代，散熱絕不能再是事後補救的外掛模組，而是必須在晶片架構設計的最初期就深度導入。

TDMC 說明，具備從前端結構方案討論、精準金屬化鍍膜、客製微流道加工，一路到後端系統散熱整合的完整技術量能。透過一站式的協同開發模式能大幅縮短客戶研發周期，量身打造最無懈可擊且具備高度量產可行性的散熱架構。