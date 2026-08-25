巨虹擬斥資45億元收購百略82%股權 擴大醫材通路布局

記憶體通路商巨虹（8084）為拓展通路，擬透過子公司宏康控股，以約1.4億美元（約合新台幣45億元），收購Midas Health Company Limited，間接取得百略醫學82.35％股權。法人分析，百略手握全球100多國的醫學通路，若能順利併購，可加強公司通路廣度、更將深化台灣生技業全球布局的影響力。

百略醫學的體溫量測（耳／額溫槍）市占率全球第一、電子血壓量測全球第三，以「Microlife」為品牌名稱，逾100個國家均有行銷通路。百略原是台股生技高獲利代表，2018年被摩根士丹利旗下基金以93億元收購下市，被收購前六年每股純益均逾5元。

根據維基百科資料，百略歐美子公司分別設立於瑞士、英國、法國、美國佛羅里達州、伊利諾州，擁有全台第一家通過SGS歐盟醫療器材MDR（醫療器材法規）執照。業界分析，歐盟MDR是目前全球難度最高、要求最嚴格的醫材認證，這張執照確保產品能銷售歐洲市場，公司同時也擁有美國FDA多項認證。法人認為，百略的多國既有通路與高市占率，更顯這次併購案可產生綜效。

國際大型投行收購眼光精準，通常是私募基金買回整理後再行出售，百略這次重回台灣股市懷抱自然獲得高度討論。巨虹獲得主管機關核准現增，公告以每股45.6元、增資發行10.5萬張，募得約48億元要取得百略八成以上股權。

台灣生技產業近年已在國際上發揮越來越大的影響力，像是新藥業者順利在美國打進新藥通路。若這次巨虹順利收購百略，等於台灣生技同時也擁有全球廣大的醫材通路，對於總統宣示打造生醫產業成為新護國神山，可望打下深厚基礎。