台德倡議推動百工百業AI應用 因應算力、電力、與低碳轉型的挑戰

2026臺灣永續峰會25日在台北登場，今年以「從熱議到落地效應：以數位雙生與工業AI驅動淨零永續」為主題。台德產官界認為，台灣在鞏固全球AI供應鏈核心地位之際，下一階段關鍵將從「製造AI」進一步走向「使用AI」，加速人工智慧跨產業落地、提升中小企業數位化能力，同時面對算力、電力與低碳轉型三重挑戰。

峰會由西門子、德國在台協會、德國經濟辦事處及台灣永續能源研究基金會共同推動。台灣西門子總裁暨執行長張合翕表示，台灣應持續推動AI跨產業應用、提升中小企業數位化就緒度，並前瞻因應算力、電力與低碳轉型需求。

西門子此次展示多項工業AI落地成果，其中Eigen Engineering Agent被定位為自動化工程師的「AI同事」，可自主完成PLC程式設計、HMI人機介面視覺化及設備配置等工作，執行速度最高提升5倍、工程效率提高50%，目前已在全球19國、逾100家客戶導入。

面對AI資料中心快速擴張，西門子也持續與輝達（NVIDIA）深化合作，打造Industrial AI Operating System（工業AI作業系統），整合數位雙生、工業軟體、自動化與AI運算。

在台灣製造業應用方面，鴻海運用西門子Xcelerator與NVIDIA Omniverse建立AI高擬真數位分身，在實體建廠前即可進行廠房與產線規畫、機器人訓練及能源效率優化。西門子另攜手經濟部等單位，協助台灣包裝設備業者導入生成式AI與Eigen Engineering Agent，預估可縮短設備開發時間50%，希望建立可複製模式，降低中小企業導入AI門檻。

AI快速發展也讓「電力」成為另一項核心課題。西門子Gridscale X透過AI與進階分析預測用電、優化電力調度，並整合再生能源與儲能，最高可提升20%電網容量；Building X則已導入台灣逾30家醫院建物及300多間CT、MRI檢查室，改善能源管理及設備維運。軌道運輸Signaling X則預估最高可提升20%營運效率、降低30%能源消耗。

德國在台協會處長狄嘉信指出，AI廣泛應用勢必大幅增加能源需求，若要降低對化石燃料供應中斷及政治脅迫的曝險，就需要更多在地生產的再生能源。他強調，再生能源不只是環境議題，也是國家安全議題，因此德國將其稱為「自由能源」。

德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺則表示，德國與台灣都擁有強大的製造業與中小企業基礎，如何加速AI落地、提升中小企業數位能力，同時提高能源及資源使用效率，是雙方共同面對的轉型課題，台德可結合彼此優勢，讓數位與綠色轉型相互加速。