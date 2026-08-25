三竹資訊四大業務續衝 未來營運成長向上

Physical AI被視為AI下一波重要戰場，但企業實際落地速度仍跟不上期待。勤業眾信聯合會計師事務所25日發布報告指出，目前僅3%企業已將Physical AI廣泛整合至營運、5%認為已帶來轉型影響，但已有41%企業預期未來三年將面臨轉型衝擊，呈現「高期待、低整合」的明顯落差。

2026-08-25 15:56