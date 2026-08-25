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三竹資訊四大業務續衝 未來營運成長向上
三竹資訊（8284）25日參加櫃買中心舉辦業績發表會，對於未來營運成長動能，三竹資訊指出，將持續以簡訊發送、金融看盤、APP開發及企業即時通等四大產品線續攻市場，且在資安及AI導入規格會持續提升，持續對三竹未來營運抱持信心。
三竹資訊指出，公司目前主要以簡訊發送、金融看盤、APP開發及企業即時通等四大產品線帶動營運成長動能，當中簡訊發送業務又占當前營收比重達七成，為主要公司業績來源。
三竹資訊公告7月合併營收達2.96億元、月成長0.1％，創下單月歷史新高，相較去年同期增加14.0％。累計今年前七月合併營收為18.59億元、年增12.4％，改寫歷史同期新高。
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