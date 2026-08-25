漢測攜手德廠搶進CPO檢測設備商機 第二代產品年底導入客戶端
漢民測試（7856）積極搶進矽光子量產測試市場，除與德國夥伴合作開發光電同測設備，更由委託代工（OEM）進一步跨向委託設計製造（ODM）及客製化模組；第二代設備預計今年底導入客戶端，成功卡位共同封裝光學（CPO檢測設備商機。
漢測總經理王子建今日與媒體分享CPO布局指出，傳統半導體電性測試發展多年，自動化程度已相當成熟，但矽光子必須同時進行電測與光測，目前第二代（Insertion 2）、第三代（Insertion 3）等階段的CPO檢測設備自動化程度仍低，主要原因在於懂光學者未必熟悉半導體電測，熟悉電測者又未必掌握光學，如何將兩者整合並導入量產，成為產業重要門檻。
漢民測試與德國夥伴的合作，也由單純OEM逐步升級至ODM。公司表示，德國夥伴原有設備較偏實驗室及研發用途，與半導體大量生產所需的自動化、穩定度仍有落差，因此漢民測試利用既有半導體設備整合能力，重新設計客製化模組，預計9月將部分ODM模組送往德國。
其中，Insertion 2採「上電下光」架構，上方進行電性測試、下方進行光學耦合，但晶圓翹曲（Warpage）後，特殊結構的晶圓承載盤難以將晶圓吸平。漢民測試已開發相關解決方案並取得專利，同時改善承載盤預熱後變形問題。
王子建表示，Insertion 2今年其實已透過Technical Support（技術支援）及Service（服務）合約開始貢獻工程服務收入；第二代設備預計年底導入客戶，明年進一步增加ODM與OEM設備收入。
王子建看好矽光子真正進入大量生產後，測試重點將從「測得出來」轉向「能否高速、自動、穩定地大量測試」。隨AI交換器朝單通道200G等高速傳輸演進，光電整合難度持續提高，預期2027年「光電同測」將達到一定程度自動化，也為漢民測試打開新的成長空間。
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