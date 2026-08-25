漢測前七月營收超越去年全年 展現強勁成長動能

漢測總經理王子建今（25）日分享AI帶來AI測試商機正快速爆發。他指出，受惠於AI與HPC帶動高階晶片測試需求持續升溫，漢測今年1至7月累計營收新台幣26.68億元，年增128.18％，已超越2025年全年營收，展現強勁成長動能。

王子建也透露，AI晶片從GPU向TPU、CPU擴散，高功耗測試需求同步升溫。他看好2027年營運持續向上，其中高功耗熱管理解決方案將是最大成長引擎，管理層並認同法人提出「明年熱管理營收至少倍增」的看法；矽光子、先進封裝設備及高速記憶體測試則陸續接棒，形成未來數年的成長梯隊。

王子建說，今年半導體設備及客製化產品表現強勁，占營收比重已超過五成，帶動營收結構明顯改變。相較之下，測試設備工程服務雖持續成長，也是穩定的現金流，但因主要依靠增加人力及工時擴張，爆發力不及設備與客製化產品，明後年將隨業務占比快速拉升而降低。

其中最強勁的動能來自AI高功耗熱管理。漢民測試去年7月接獲客戶需求後，僅約兩個月即從零完成熱管理模組開發，9月交付驗證，第4季出貨超過60套，今年進一步大量出貨。公司透露，今年上半年單是熱管理產品就貢獻超過三成營收，明年占比預估仍可維持三成以上。

不同於晶圓探測機負責待測晶片本身的溫控，漢民測試鎖定的是「探針卡熱管理」。隨AI晶片功耗提高，高階探針卡同樣面臨高溫問題，不僅影響測試穩定性，更可能增加燒針風險。公司目前以乾燥空氣進行氣冷，下半年還將推出搭配冷凍機的強化版本，提高散熱能力。

展望2027年，王子建認為GPU之外，TPU、CPU等高功耗晶片也將陸續採用相關方案，熱管理正由選配逐漸朝高階AI測試「標配」發展，估計明年熱管理營收至少倍增。

漢測第二個成長引擎則是矽光子。漢民測試今年已透過Insertion 2的技術支援及服務合約認列收入，第二代「上電下光」光電同測設備預計年底導入客戶，明年除工程服務外，還將增加OEM及ODM設備營收。

先進封裝設備方面，公司相關Reflow設備已取得新竹封測客戶驗收尾款，下半年還規畫進入南部封測廠及中部客戶驗證，公司期待2027年開始出現初步成果，2028年進一步放大。

漢測在高速記憶體與AI探針卡也有重大斬獲。王子建透露，公司正開發高速DRAM測試座，瞄準DDR6世代於2028至2029年帶來的新需求；並與日本MJC合作開發AI用大電流MEMS探針卡，目標2028年開始貢獻營收，應用更直接鎖定GPU測試。