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解決藥師人力不足！華碩、高通、台智雲推藥事助理 解決處方衝突

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導

AI Agent應用帶動邊緣AI商機，華碩（2357）攜手高通推出為藥師打造的AI助理「藥事AI Agent」，結合華碩聯合科技公司、台灣智慧雲端服務及台灣生醫大數據科技，解決藥師人手不足問題，未來連鎖藥局搭配一台離線筆電，就能偵測多張處方之間的藥物交互作用（DDI）問題，提升用藥安全。

每家藥局都必須配一位以上藥師，隨藥師人力不足，為解決藥局人力荒，若長輩拿多張處方箋來領藥，藥師除要核對藥單上的藥名精準交付對的藥，更要注意的是不同醫院對不同病開立的多張處方箋之間用藥是否「衝突」的問題。

業者指出，這類處方審核業務是藥師主要工作，必須檢查多張處方給藥的藥性是否會有交互作用？不同院所給藥是否重複？若重複是否導致某種藥劑劑量過高？如果有，必須提醒患者錯開服藥時間，嚴重的甚至會聯絡開藥醫師詢問是否調整處方，藥師必須確認後再調劑。

為減輕藥師處方審核工作負擔，華碩與高通（Qualcomm）攜手合作推出全台首個專為藥師打造的AI助理「藥事AI Agent」，結合華碩聯合科技、台灣智慧雲端及台灣生醫大數據科技，共同投入技術、平台與資源，開發「藥事AI Agent」，並部署在華碩開發的高通平台AI筆電ASUS Zenbook A16 AI PC。

未來藥師透過拍處方上傳，AI Agent就能自動辨識找出是否有用藥衝突，由於台智雲開發的AI Agent模型小，筆電只需要48GB記憶體就能跑得動，且離線運作，保護個人隱私。

華碩跟高通響應行政院「大南方新矽谷」推動方案、落實智慧健康產業落地，故藥事AI Agent將先在嘉義、台南、高雄、屏東等縣市在地藥師與連鎖藥局導入，強化用藥安全、提升作業效率，並推動衛教推廣。

對於藥事AI Agent用的是高通Arm架構處理器，對此台智雲總經理吳漢章指出，現在推論應用加速發展，客戶對Tokens成本的注意也提升，目前看到萬人等級的企業，今年一年的Tokens算力費用可能達4000~5000萬元，為此，自建地端算力及評估開源模型需求也提高，客戶也開始有許多非GPU的需求。

他表示，Token只是GPU眾多能力之一，因此很多人認為，在訓練端，沒有人會想要跟輝達開源的CUDA平台競爭，但推論或Edge AI就有可能替換成其他算力平台。

吳漢章出席西門子2026台灣永續峰會演講表示，AI發展正從POC驗證場域走向實際運營，算力需求正十倍速成長，而談永續AI則除能源議題，更需要注意四面向：1.可負擔的Token成本，2.可運營性，3.高能源效率，4.可信任的數據，尤其是數據是AI的燃料，攸關「生成能力」與「預測」流程精準度，也因此，存取控制與使用記錄、風險分類防範都很重要，避免強大AI存取企業數據帶來的風險。

華碩 高通 藥師

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