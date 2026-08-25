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技嘉受惠NeoCloud客戶需求強勁 規模經濟效應浮現
品牌大廠技嘉（2376）25日上演季線攻防戰，尾盤在大盤回穩下，成功站回季線之上。法人指出，技嘉受惠於NeoCloud客戶需求強勁，HGX產品出貨量持續成長，GB300 則受到客戶需求帶動，放量速度超出預期，公司預期下半年營運成長力道將有望優於上半年。
法人表示，NeoCloud業者持續擴充AI算力與資料中心容量，將帶動AI Server中長期需求，NVL72目前正處於高速成長期，而下一代的Rubin平台公司也已早做準備，等待原廠準備好後便可配合客戶需求出貨，成為明年的主要成長動能。
獲利方面，雖然受到AI伺服器的高單價影響，導致毛利率被稀釋而下降，但從營益率來看，AI伺服器帶動營收高速成長，使得規模經濟效益逐漸浮現，因此營益率不減反增，這將會是後續技嘉獲利表現的觀察重點。
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